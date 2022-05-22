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疫情衝擊運量 高市公車路線班次調整
新冠肺炎疫情延燒，愈來愈多人確診的狀況也衝擊運輸業，高市交通局表示，除了民眾搭乘大眾運輸意願降低外，客運業者陸續回報駕駛確診或需要隔離 ，從明天起至5月27日，公車路線12、35、36、69、70、紅3、紅9、黃2等調整部分行駛班次，其餘路線仍維持正常服務水準。
交通局表示，近期又因新冠肺炎疫情升溫，加上明起高中職以下學校暫停實體課程7天，高雄市學生搭乘公車需求降低。公車業者也陸續回報駕駛長確診需居家隔離，目前針對主要通學路線12、35、36、69、70、紅3、紅9、黃2等公車路線調整班次，原則酌減學生專車時段或離峰，以維護民眾乘車權益。
交通局長張淑娟提醒，民眾搭乘公車務必依規定全程配戴口罩、注意自我健康狀況，一起為防疫努力。
交通局指出，除要求全市7家公車業者持續落實公車防疫措施，車內民眾較常碰觸的驗票機、票箱、扶手、拉桿、座椅等設備，加強清消頻率。疫情期間公車班次也將持續檢討並作滾動式調整，以維護民眾權益及協助業者渡過疫情困境。相關乘車資訊請上iBus公車動態系統、交通局網站、臉書粉絲團「轉動高雄青春夢」及港都客運官網查詢。
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