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民進黨職改選 屏縣黨部主委同額選舉羅平道參選

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
民進黨2年一度黨職選舉投票今登場，屏東縣黨部主委選舉為同額競選，候選人僅縣議員羅平道參選。圖／報系資料照
民進黨2年一度黨職選舉投票今登場，屏東縣黨部主委選舉為同額競選，候選人僅縣議員羅平道參選。圖／報系資料照

民進黨2年一度黨職選舉投票今登場，改選地方黨部主委、全國黨代表、縣代表，屏東縣黨部主委許展維，任期將屆，且連任一次，這次黨部主委選舉為同額選舉，候選人僅縣議員羅平道參選。

民進黨屏東縣黨部主委許展維已連任一次，兩次競選都遇到黨內同志、前議員盧同恊參選，兩人都設籍萬丹，猶如「萬丹內戰」。這次黨部主委選舉相對平和，為同額競選，縣議員羅平道參選，選舉結束後，預計兩周內辦理交接。

許展維與羅平道都屬縣長潘孟安人馬，羅平道曾任佳冬鄉3屆鄉民代表、潘孟安擔任立委時助理。羅平道說，他會團結黨內，打贏年底縣長、議員、鄉鎮長選舉，全力輔選2024年總統大選，照顧弱勢黨員，凝聚黨內向心力。

民進黨屏東縣黨部指出，黨部主委、全國黨代表、縣代表黨職人員選舉，今天8點到下午4點投票，16個投開票所。全國黨代表部分，屏東縣28人參選，選出19人。縣代表部分，有143人登記，選出115人，屏東縣的黨員有1萬5740人。

民進黨2年一度黨職選舉投票今登場，改選地方黨部主委、全國黨代表、縣代表，屏東縣設16個投開票所，屏東市糖廠社區投開票所。圖／讀者提供
民進黨2年一度黨職選舉投票今登場，改選地方黨部主委、全國黨代表、縣代表，屏東縣設16個投開票所，屏東市糖廠社區投開票所。圖／讀者提供
民進黨2年一度黨職選舉投票今登場，改選地方黨部主委、全國黨代表、縣代表，屏東縣設16個投開票所，屏東市糖廠社區投開票所。圖／讀者提供
民進黨2年一度黨職選舉投票今登場，改選地方黨部主委、全國黨代表、縣代表，屏東縣設16個投開票所，屏東市糖廠社區投開票所。圖／讀者提供

屏東縣 民進黨

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