聽新聞
test
0:00 / 0:00
民進黨職改選 屏縣黨部主委同額選舉羅平道參選
民進黨2年一度黨職選舉投票今登場，改選地方黨部主委、全國黨代表、縣代表，屏東縣黨部主委許展維，任期將屆，且連任一次，這次黨部主委選舉為同額選舉，候選人僅縣議員羅平道參選。
民進黨屏東縣黨部主委許展維已連任一次，兩次競選都遇到黨內同志、前議員盧同恊參選，兩人都設籍萬丹，猶如「萬丹內戰」。這次黨部主委選舉相對平和，為同額競選，縣議員羅平道參選，選舉結束後，預計兩周內辦理交接。
許展維與羅平道都屬縣長潘孟安人馬，羅平道曾任佳冬鄉3屆鄉民代表、潘孟安擔任立委時助理。羅平道說，他會團結黨內，打贏年底縣長、議員、鄉鎮長選舉，全力輔選2024年總統大選，照顧弱勢黨員，凝聚黨內向心力。
民進黨屏東縣黨部指出，黨部主委、全國黨代表、縣代表黨職人員選舉，今天8點到下午4點投票，16個投開票所。全國黨代表部分，屏東縣28人參選，選出19人。縣代表部分，有143人登記，選出115人，屏東縣的黨員有1萬5740人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言