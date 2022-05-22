民進黨職改選 屏縣黨部主委同額選舉羅平道參選

民進黨2年一度黨職選舉投票今登場，改選地方黨部主委、全國黨代表、縣代表，屏東縣黨部主委許展維，任期將屆，且連任一次，這次黨部主委選舉為同額選舉，候選人僅縣議員羅平道參選。

民進黨屏東縣黨部主委許展維已連任一次，兩次競選都遇到黨內同志、前議員盧同恊參選，兩人都設籍萬丹，猶如「萬丹內戰」。這次黨部主委選舉相對平和，為同額競選，縣議員羅平道參選，選舉結束後，預計兩周內辦理交接。

許展維與羅平道都屬縣長潘孟安人馬，羅平道曾任佳冬鄉3屆鄉民代表、潘孟安擔任立委時助理。羅平道說，他會團結黨內，打贏年底縣長、議員、鄉鎮長選舉，全力輔選2024年總統大選，照顧弱勢黨員，凝聚黨內向心力。