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民進黨黨職選舉 趙天麟將卸任：心情輕鬆

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
今天是民進黨兩年一度的黨職選舉，高市苓雅區投開票所一早就有不少投票人潮，其中不乏高齡行動不便黨員。記者林巧璉／攝影
今天是民進黨兩年一度的黨職選舉，高市苓雅區投開票所一早就有不少投票人潮，其中不乏高齡行動不便黨員。記者林巧璉／攝影

今天是民進黨兩年一度的黨職選舉，今天將改選黨代表、地方黨部主委等黨職，高市主委候選人先前已協調由許智善一人參選，選情相對單純。

民進黨高市黨部主委趙天麟一早投票表示，全力支持許智善，預計5月31日完成交接，讓許智善6月就開始接手黨務。是否擔心沒競爭投票率低？許智善說，自己平常心看待，重要的是投票過程順利，後續將全力拚黨務。

高市共有11處投開票所，投票時間為早上8點至下午4點，今天將選出第7屆高雄市黨部主委及64席全代、64席市代及1席原住民族身分市黨代表。趙天麟8點15分左右就到苓雅區高雄極限運動中心投票，媒體聯訪時他說，「心情滿輕鬆的」，他形容自己的心情像一般社團理監事選舉後理事長要傳承般，「確實滿輕鬆的，但只有一下下」，因接下來馬上就是衝刺年底選舉，要讓市長陳其邁連任成功、議會也要拚過半。

趙天麟表示，高雄的選情單純，主委經過協調全力支持許智善當選主委，但投票率也很重要，要讓許智善高票當選高雄主委。趙天麟呼籲黨員踴躍投票，他說，「過去如果有競爭不同陣營間催票會催出投票率，如果沒有競爭投票率可能會受到影響，今天天氣很好大家上午趕快出門投票。」

許智善則在九點半左右現身鳳山行政中心投票，他一身便裝，穿著印有「台灣」兩字的T恤，沿途和工作人員話家常，許排隊投票時一旁有黨員與他聊天，他說拿著主委投票單說，「我就是本人啦！謝謝！」周邊等待投票的黨員紛紛笑著打招呼。

極限運動中心、鳳山行政中心等投開票所投票人潮多，現身的黨員以中高齡為多，也有不少輪椅族踴躍參與。民進黨部指出，這次有96人登記參選高雄市代表都要競爭各64個席次。今天民進黨選出黨代表後，預計7月間召開全國黨代表大會，改選中執委、中常委、中評委，這也牽動2024大選布局。

下屆民進黨高市黨部主委候選人協調由許智善（右）一人參選，今早他至鳳山行政中心投票。記者林巧璉／攝影
下屆民進黨高市黨部主委候選人協調由許智善（右）一人參選，今早他至鳳山行政中心投票。記者林巧璉／攝影
今天是民進黨兩年一度的黨職選舉，高市鳳山行政中心投開票所投票人潮不少，因有三張選票，工作人員現場指引黨員投入不同票匭。記者林巧璉／攝影
今天是民進黨兩年一度的黨職選舉，高市鳳山行政中心投開票所投票人潮不少，因有三張選票，工作人員現場指引黨員投入不同票匭。記者林巧璉／攝影
下屆高市黨部主委候選人協調由許智善（右）一人參選，今早他至鳳山行政中心投票。記者林巧璉／攝影
下屆高市黨部主委候選人協調由許智善（右）一人參選，今早他至鳳山行政中心投票。記者林巧璉／攝影
民進黨高市黨部主委趙天麟一早投票表示，全力支持許智善，也說自己的心情輕鬆。記者林巧璉／攝影
民進黨高市黨部主委趙天麟一早投票表示，全力支持許智善，也說自己的心情輕鬆。記者林巧璉／攝影

投票率 趙天麟 民進黨

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