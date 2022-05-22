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疫情中協助金門青年探索職涯 小金人線上課程27日上線

聯合報／ 記者李成蔭／金門即時報導
金門縣青年發展中心近日將推「小金人線上系列課程」。圖／本報資料照
金門縣青年發展中心近日將推「小金人線上系列課程」。圖／本報資料照

畢業季即將來臨，金門青年發展中心近日將推「小金人線上系列課程」，從27日透過六大主題協助青年朋友探索職涯，也為企業尋覓適合人才。金門縣長楊鎮浯表示，希望在疫情下也能讓學員提升能力；青年發展中心執行長翁紹輝說，課程將培訓青年多面向實務能力，發揮獨特優勢。

楊鎮浯指出，不論現在疫情如何，青年都須面臨投入職場的挑戰，縣府在疫情下規畫「小金人線上系列課程」，讓學員在家也能提升自己的能力，所學將成為參加學員累積的養分，相信在後疫情時代，青年會更具競爭性。

翁紹輝表示，線上課程共分為六大系列，包含「求職力」、「個性力」、「提案力」、「吸睛力」、「行銷力」、「創業力」，課程從學生畢業到就業各階段做設計，除讓青年透過撰寫履歷和面試技巧找職缺外，也從自身性格來了解適合的工作性質，發揮獨特優勢。

翁紹輝提到，課程在實務上也具備提案技巧、影音創作、數位行銷、創業經營等多面向能力。他強調，青年要走出新格局，是透過扎實的基礎和不斷堅持，才能實踐心中美好藍圖，目前課程雖以金門在學青年為主，但也歡迎其他民眾報名參加。

楊鎮浯表示，「求職力」為系列課程第一彈，課前宣導影片將在「金門縣青年發展中心」粉絲專頁公開，會融入當前疫情現況，教大家如何應對線上面試，以及如何解決遠距工作面臨的問題。

翁紹輝表示，除首堂課程規劃在5月27日、周五外，之後課程都會在每周四晚上上線，歡迎民眾隨時關注。楊鎮浯補充，現在越來越多青年選擇移居金門發展，為金門注入青春活力，縣府為協助解決青年碰上的瓶頸，成立青年發展中心，整合各局處資源作為縣府與青年的溝通窗口。

金門縣青年發展中心近日將推「小金人線上系列課程」，從27日透過六大主題協助青年朋友探索職涯。圖／金門縣青年發展中心提供
金門縣青年發展中心近日將推「小金人線上系列課程」，從27日透過六大主題協助青年朋友探索職涯。圖／金門縣青年發展中心提供

青年 金門 疫情

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