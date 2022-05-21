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高雄這條路豪雨必淹 工程改善徵地困難靠抽水機應急
高雄彌陀區光明巷鄰近海堤，因排水入海處易受海潮影響，排洪效果有限，每逢豪雨路面就容易積水，不僅影響周邊住戶，甚至傳出養殖漁業馬達毀損魚群死亡等損失。當地里長向民代陳情，經會勘，短期採移動式抽水機應急，若要根本解決須作滯洪工程，但該處有不少私地，仍須解決土地徵收難題。
光明巷排水因早年設計不完善，加上地勢低窪，鄰近海堤，易受海潮影響降低排水效果不理想，先前梅雨鋒面，已造成路面積淹水，當地里長憂心迅期來時，淹水致災範圍會擴大，便向立委邱志偉陳情。
南寮里長吳宏桂說，積淹水問題困擾當地至少5年以上，雖然附近住戶不多，但對居民生活影響不小。
經邱志偉邀集水利署第六河川局、高市府水利局會勘後，認為短期措施採安裝移動式抽水機的方式應急；但光明巷路幅有限，抽水機與抽水管的位置需在不影響通行的情況下架設。
市府水利局表示，該路段初估可放置一台3至6吋的抽水機，但排水管線仍需跨越道路與堤防，若因抽水須封路時，將會與里長、居民研商。
吳宏桂說，移動式抽水機只是應急措施，盼未來能透過工程從根本改善光明巷排水管線，或額外增設排水口，但該處有不少私人用地，還須先解決土地徵用的難題。
由於彌陀海堤正在執行美化工程，他建議，減少堆置在出海排水口的消波塊並強化排水管線清疏，也有助於當地排洪。
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