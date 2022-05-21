大樹鳳梨銷日3200噸、荔枝剩3成 陳其邁：要買要快

高雄市大樹區農會今天上午舉辦「大樹鳳荔行銷記者會」推廣大樹在地農特產金鑽鳳梨及玉荷包荔枝，並頒發品質及果園評鑑獎，市長陳其邁記者會後也與美籍網紅小貝直播行銷，陳其邁表示，金鑽鳳梨今年外銷日本3200噸，玉荷包產量受氣候影響則剩3成，建議民眾欲購從速。

大樹區農會理事長梁源泰表示，大樹鳳梨種植面積約1010公頃，以金鑽鳳梨為主，今年價格穩定，目前拍賣價一斤約在13、14元左右，過去大樹鳳梨多外銷大陸，在失去大陸通路後，政府協助推廣、外銷日本，還可賣到誠品，減少農民損失。

陳其邁表示，市府針對鳳梨從洗選、截切、冷鏈、集貨、包裝到銷售，鋪貨電商、超商，提供一條龍服務，也將全力向中央農委會爭取補助，讓農民獲得最好的照顧，陳其邁現場頒發感謝狀給福和生鮮農產股份有限公司董事長邱進福，感謝福和生鮮協助一條龍的服務，從產地到餐桌，將高雄農產品、水果即食盒上架各大通路。

榮獲鳳梨冠軍的農民尤峻種植鳳梨及荔枝，幾乎年年獲得評鑑前三名，他表示，今年荔枝受氣候影響產量大減，鳳梨已接近收成尾聲，受上周梅雨季風影響，部分土壤保水性較佳的鳳梨因吸水過多不易久放，原本可以在室溫放一周以上，變成只能放2、3天，且容易發酵，對農民來說雖還是可以賣，但盤商較不願意收，尤峻建議，買到較「水」的鳳梨，如不立即吃，可削皮後冰箱保存。