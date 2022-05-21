高美館《光─臺灣文化啟蒙與自覺》新增大南方藝術視點

高美館今天起至9月18日盛大展出《光─臺灣文化的啟蒙與自覺》，此展是為紀念臺灣文化協會創立100周年，回應百年前先覺者與藝術家在黑暗時代中追逐臺灣文化啟蒙的信念，展覽新增屬於臺灣南方的文化觀點，透過藝術作品與文獻共構，映射臺灣文協「文化向上」的行動與精神，並展開新一波「南方文藝復興」的探尋之旅。

《光》高雄展出由文化部、高雄市政府與高雄市文化局指導，高美館偕北師美術館與福祿文化基金會主辦。文化部次長蕭宗煌表示，塵封半世紀的黃土水作品〈甘露水〉再現，是2021年藝文界的重要大事，文化部在部長李永得、教授林曼麗、張氏家族和許多人的共同努力下，這座雕塑鉅作由文化部永久典藏，展現了百年前的臺灣藝術家如何以強烈的信念與盼望，為創作臺灣的「藝術上的福爾摩沙時代」而努力。

《光》一展以「生命的恆流」、「風景的創造」、「大眾與摩登」與「自覺的現代性」四個子題出發，由內而外探討創作者如何從自我覺察的迸發進而書寫社會，勾勒個人和社會的交融與抵抗。

高雄市長陳其邁表示，《光》這項具有「臺灣文藝復興」壯志的重要研究展，以藝術、歷史、文學、戲劇等各領域能量所匯聚的知識之光，照亮高雄城市，這群百年以前的文協先賢與藝術家，在創作中寄寓著對臺灣新文化的信念與期盼。〈甘露水〉作品以昂首向上、迎向光明的模樣，乘載著臺灣社會的百年追求，正如一世紀以後的現在，人們渴望而熱烈追求的臺灣民主與自由那勇敢無畏的姿態。

副市長史哲表示，百年以前這群先覺者懷抱熱愛臺灣的心，無畏無懼地在黑暗時代追尋自由之「光」的精神，透過本次《光》展再現，讓眾人得以觀見臺灣現代性脈絡的呈現。這次〈甘露水〉和許多前輩藝術家的不朽作品，首度來到高雄展出，相信這股勇敢而自信的力量，將會透過展出跨越世紀，傳承給新一代的臺灣人，持續為臺灣在藝術、文化、設計領域的世界舞台上傳遞力量。