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澎湖衛生局推到宅快篩 為獨居或臥床長者服務

中央社／ 澎湖縣21日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，澎湖縣政府衛生局今天起啟動到宅快篩服務，獨居或是長期臥床長者，有快篩需求者，可電話預約，將由衛生所護理師到府協助快篩。

澎湖確診再創新高，縣政府今天公布新增145起確診案件，有2例非澎湖籍，其餘143例為澎湖籍，所幸皆為輕症，其中以20至29歲31人最多，學生則有36例，年紀最小的是1歲1個月的女童。年紀最長的為83歲男性，除1例收治集中檢疫所，其餘144例均採居家照護。

縣府表示，今天推出到宅快篩服務，凡是獨居或是長期臥床長者，有快篩需求，將由衛生局馬公第3衛生所護理師到府協助快篩。

縣府指出，馬公市最近有一名90多歲被匡列居隔的阿嬤，因出現咳嗽、流鼻水等症狀，由於本人和家屬均不會使用快篩劑，求助衛生所，衛生所考量年事已高與穩定當事人心情，護理師主動到宅快篩，目前採居家照護，恢復情況良好。

澎湖縣政府表示，今天確診145例，累積達1326例，其中收治有646人，680人已康復出院。

衛生所 快篩 澎湖

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