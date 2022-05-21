網傳解放軍入侵馬祖海域 金馬澎分署澄清應是大陸漁民

馬祖地區傳出解放軍入侵海域？有民眾昨天在網路社群PO數張照片，指稱有2艘外掛6部舷外機的快艇入侵高登島海域，且船員戴頭罩，無捕魚行為，形跡可疑，懷疑他們可能是大陸解放軍或武警。對此，海巡署金馬澎分署澄清，一發現可疑船隻他們立即追緝，但還是讓對方逃逸，初判船上的人應為漁民。

馬祖資訊網昨天有人發文指出，在上午9點50分左右，漁民發現兩艘外掛6部400P的快艇停泊在高登島南方澳口，直到11點半左右才駛離。船上的船員都戴頭罩，停泊和行駛期間並無捕魚行為，形跡可疑。內文引述漁民說，8、9年前曾經有大陸快艇前來北竿炸魚，船員都戴全罩式安全帽，懷疑是邊防解放軍或武警前來炸魚。

由於兩岸關係現在降至冰點，這項消息，昨也在當地引起熱議，金馬澎分署表示，經查18日下午5時許，北竿雷達鎖定4艘可疑目標進入高登盲區（北竿西北方海域），巡防區立即調派正在於南竿黃官嶼南面海域驅離陸籍快艇的線上巡防艇趕往查處。

此外，第十一巡防區當天下午5時26分也另外接獲高登守備隊通報，在高登南面發現上述4艘可疑目標。

金馬澎分署說，18日下午5時41分線上巡防艇抵達通報海域後，立即高速追緝陸籍快艇，但這4艘快艇立即航往西南方向並逃離台灣限制水域。

金馬澎分署指出，因禁限制水域地理範圍距離很短，進行追緝時，陸籍快艇速度快，很容易就出界線範圍，便無管轄權限，但海巡署仍嚴密蒐證資料，將提供對岸單位循線追查這類船舶。