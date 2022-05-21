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高雄蓮池潭水域運動中心啟用 將打造龍舟貢多拉勝地
高雄市政府推動「還河於民」，繼昨日宣布愛河個入航行至愛河之心後，今天再為蓮池潭水域運動中心啟用揭牌，市長陳其邁說，高雄有愛河、蓮池潭及高雄港灣，親水環境日益增加，盼更多民眾透過水域運動領略蓮池潭之美。受託經營的高市體育總會龍舟委員會也預告，7月後將推夜間龍舟體驗，揪團8人可成行，將把蓮池潭打造成「龍舟貢多拉」勝地。
今日揭牌的「蓮池潭水域運動中心」拆除原有儲放龍舟、船艇的艇庫建成，是南台灣兼具水域運動培訓與運動觀光景點的指標場域。2020年10月完工，去年元月驗收完成，是高市舉辦水域賽事的熱點，高市府爭取體育署經費於去年重新整建，將推廣立式划槳、輕艇、龍舟、帆船等船、艇類體驗，並培訓相關人才，舉辦賽事。
水域運動中心啟用首日邀請中山大學國際學生、高中職學生及社會人士之表演賽計8隊，約120人舉辦2022港都盃龍舟表演賽，為啟用儀式增添運動氛圍，教育部體育署 主任秘書呂宏進，視察邱柏霖及多位民代到場同賀。
高市運發局長侯尊堯表示，蓮潭水域中心造價1億1200萬，獲行政院前瞻基礎建設經費挹注，原先的艇庫華麗變身成水域運動中心，並委由高雄市體育總會龍舟委員會經營，透過公私協力方式進行活化。
蓮池潭在2009年世界運動會曾是滑水、龍舟輕艇3個水上運動項目的比賽場域，高市龍舟委員會總幹事朱文祥說，這處水域運動中心是國內OT模式先例，主要做為基礎龍舟訓練站，也會推擴獨木舟，SUP等無動力船艇，自備器材者酌收保險費，租用船艇者則能以很親民的價錢，未來更會結合咖啡茶飲等休憩設施複合式經驗，他更預告，今年7月後將推動夜間龍舟體驗，打造「龍舟貢多拉」勝地。
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