耗時8年導演洪淳修拍攝「金門留念」表達在地居民思維

耗時8年拍攝、記錄3位出身背景不同的金門人故事~「金門留念」，日前入圍台北電影獎最佳紀錄片、剪輯、配樂及聲音設計四項大獎，表現出色，導演洪淳修表示，該片回到人的角度，聆聽金門在地居民說故事，表達金門人跟台灣人不同的政治、歷史感，有機會將帶作品回金門與鄉親分享。

導演洪淳修曾以「河口人」和「刪海經」等作品入圍TIDF，他表示，之所以直到今年才推出新片，除了工作壓縮拍片時間，另一方面也因為花了很多時間做田野調查、跟三位被攝者相處。

他透露，該片拍攝緣起於一次研討會，他從一篇論文中看到一張赤裸上半身的軍照，旁邊運用重複曝光的技術顯影了他的女朋友。過去學習攝影的洪淳修很受這種表現形式吸引，「原來雄壯威武的背後也有浪漫柔情的一面」，於是便針對軍照展開拍攝計畫。

故事從金龍照相館的老攝影師李國明說起，銜接曾於金門從軍也拍過軍照、最後定居下來的黃善勇，最後帶到嫁來金門的陸配石成梅，除了追索過去，也加入現在的人事物作為對比，讓觀眾認識金門人的不同面向。洪淳修說，讓他更沒想過，廿多年前那麼想要告別軍旅生活，現在卻拍了一部跟當兵有關的作品。

金門縣文化局表示，「金門留念」獲文化局影視補助的紀錄片，片名來自中華民國義務役的軍裝照傳統，而「金門留念」是攝影師在金門的軍裝照底片上最常見的題詞。

文化局表示，這部金門縣題材的紀錄片，主要記錄3位出身背景不同的金門人的故事，導演運用大量照片與檔案影像，將鏡頭對準因國共戰爭流離失所的在地相館老闆、對蔣經國又愛又恨的退役台灣軍官，以及為追尋台灣夢外嫁來此的四川姑娘。他們因不同原因定居金門，3人的青春與經歷交相映照，在戰地的最前線，輻射出兩岸一甲子的歷史變遷。

延續2014年「刪海經」對於金門的關注，洪淳修強調「金門留念」希望回到人的角度，聆聽金門在地居民說故事，他期待有機會將作品帶回金門與鄉親分享。

文化局表示，這是一件很有意義的事情，將會全力協助促成，並期待能洽接於本年度縣府觀光處辦理老兵召集令期間，以「金門留念」題材再掀「留金歲月」之話題。