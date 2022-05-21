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高雄龍舟賽如期辦 陳其邁：將採高規格防疫
國內確診數攀升，台南、屏東停辦大型龍舟賽，高雄市確定如期辦理，高雄市長陳其邁今早受訪時說，將採高規格防疫，大人部分須打滿3劑，18歲以下學生須打滿2劑，比賽當天快篩陰性才能參加比賽，岸邊也做好人流管制，希望能夠在疫情和日常生活中取得平衡。
受疫情影響，停辦2年的高雄端午龍舟賽將於6月3日至5日舉辦，運發局今年以「高雄玩很大」為主題，有龍舟拔河、傳統龍舟賽、競技龍舟直道競賽等活動，總獎金60萬元，也因多縣市停辦，部分隊伍轉戰，今年高雄多達108隊、2200人報名。
陳其邁今早表示，今年部分縣市有辦、一些停辦，但高雄只要防疫計畫能夠落實，疫情期間戶外活動的風險比起室內密閉空間，風險其實是比較低，戶外的運動只要做好防疫措施，龍舟賽希望還是能能夠如期舉辦。
運發局長侯尊堯說，今年愛河灣適巧有觀光局工程執行，原本是舉辦相關活動的「劣勢」，但疫情當前，適巧轉為人流控制的優勢。
高市府定調後，位在林園區中芸漁港的傳統龍舟錦標賽依仍在6月3日至6月5日舉行，高市海洋局19日起已著手整頓碼頭環境，準備比賽場域。海洋局張漢雄表示，中芸漁港龍舟賽歷史悠久，是高市唯一在漁港舉辦的龍舟賽，極具特色。
他說，高市府近年將中芸漁港東防坡堤延長，也新建漁具倉庫、擴漁筏泊區，串鄰近海洋濕地公園，漁社長養殖場，紅樹森生態局及市境之南樹，營造兼具漁業生產及民眾休憩的良好環境，市民可趁著觀賞龍舟賽之際來趟林園小旅行。
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