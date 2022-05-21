快訊

台大申請入學還未改為全書審 專家教戰：2類學生最具優勢

鄧振中、戴琪泰國會晤 未來數周內將再次會談

歐美病例頻傳 猴痘是什麼？有多嚴重？問題一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄龍舟賽如期辦 陳其邁：將採高規格防疫

聯合報／ 記者王昭月陳玫伶／ 高雄即時報導
高雄市龍舟賽如期舉辦，海洋局近日已著手整頓中芸港碼頭環境。記者王昭月／翻攝
高雄市龍舟賽如期舉辦，海洋局近日已著手整頓中芸港碼頭環境。記者王昭月／翻攝

國內確診數攀升，台南、屏東停辦大型龍舟賽，高雄市確定如期辦理，高雄市長陳其邁今早受訪時說，將採高規格防疫，大人部分須打滿3劑，18歲以下學生須打滿2劑，比賽當天快篩陰性才能參加比賽，岸邊也做好人流管制，希望能夠在疫情和日常生活中取得平衡。

受疫情影響，停辦2年的高雄端午龍舟賽將於6月3日至5日舉辦，運發局今年以「高雄玩很大」為主題，有龍舟拔河、傳統龍舟賽、競技龍舟直道競賽等活動，總獎金60萬元，也因多縣市停辦，部分隊伍轉戰，今年高雄多達108隊、2200人報名。

陳其邁今早表示，今年部分縣市有辦、一些停辦，但高雄只要防疫計畫能夠落實，疫情期間戶外活動的風險比起室內密閉空間，風險其實是比較低，戶外的運動只要做好防疫措施，龍舟賽希望還是能能夠如期舉辦。

運發局長侯尊堯說，今年愛河灣適巧有觀光局工程執行，原本是舉辦相關活動的「劣勢」，但疫情當前，適巧轉為人流控制的優勢。

高市府定調後，位在林園區中芸漁港的傳統龍舟錦標賽依仍在6月3日至6月5日舉行，高市海洋局19日起已著手整頓碼頭環境，準備比賽場域。海洋局張漢雄表示，中芸漁港龍舟賽歷史悠久，是高市唯一在漁港舉辦的龍舟賽，極具特色。

他說，高市府近年將中芸漁港東防坡堤延長，也新建漁具倉庫、擴漁筏泊區，串鄰近海洋濕地公園，漁社長養殖場，紅樹森生態局及市境之南樹，營造兼具漁業生產及民眾休憩的良好環境，市民可趁著觀賞龍舟賽之際來趟林園小旅行。

高雄市龍舟賽如期舉辦，海洋局近日已著手整頓中芸港碼頭環境。記者王昭月／翻攝
高雄市龍舟賽如期舉辦，海洋局近日已著手整頓中芸港碼頭環境。記者王昭月／翻攝

龍舟賽 疫情 陳其邁

延伸閱讀

高雄高工立體停車場動工 明年完工可停470輛汽車

誇張！PCR 採檢者填報電話 高雄竟數十人都填這組號碼

高雄+7440 陳其邁憂心家戶高齡長輩感染增加

陳其邁：面對疫情應相互補位 不是相互放話

相關新聞

噪音擾民 高捷能源站減開機組

高雄捷運公司設在三民區的第五能源站，機組運作時發出高分貝嗡嗡聲，24小時持續不間斷讓鄰近居民無法入睡，情緒大崩潰。環保局...

高雄龍舟賽如期辦 陳其邁：將採高規格防疫

國內確診數攀升，台南、屏東停辦大型龍舟賽，高雄市確定如期辦理，高雄市長陳其邁今早受訪時說，將採高規格防疫，大人部分須打滿...

高雄居家照護2萬餘人 環保局調整垃圾清運模式專人收運

高雄市目前居家照護人數達2萬餘人，因隔離期間民眾無法外出傾倒垃圾，環保局提供到府收運生活照護垃圾服務的需求數也隨之暴增。...

左轉道「有陷阱」 高市將調整

高雄市愈來愈多路口畫設左轉專用道，去年違規罰單量近3萬件，議員指不少道路接近路口時，直行標線突然變成左轉專用標線，許多直...

屏縣設可可加工室

台灣品牌巧克力近年在國際屢獲獎，農委會與屏東縣政府聯手推動可可農產加工，全台首家加工室昨在內埔鄉成立，今年預估可處理25...

金門董群省 收藏千顆奇石 打造石頭公園

金門金城鎮古崗董群省在海邊撿拾石頭30多年，收藏超過千顆奇石，曾有收藏家出高價要買都被他婉拒，石頭多到家裡擺放不下，他靈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。