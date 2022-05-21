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會考社會／考生喊偏難 圖表、題目敘述長「背多分」考題少

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高雄居家照護2萬餘人 環保局調整垃圾清運模式專人收運

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
國中教育會考考場周邊環境清消。圖／高雄市環保局提供
國中教育會考考場周邊環境清消。圖／高雄市環保局提供

高雄市目前居家照護人數達2萬餘人，因隔離期間民眾無法外出傾倒垃圾，環保局提供到府收運生活照護垃圾服務的需求數也隨之暴增。環保局長張瑞琿表示，因每日確診人數大幅增加，原本固定每周一、五到府清運防疫垃圾的模式已不易執行，為了提供更完善防疫垃圾清運服務，收運模式已調整為民眾隔離第3、4天後安排清運。

高雄市環保局環衛科長蘇皇信表示，由於本土疫情嚴峻，今天登場的國中教育會考，全高雄市共設有21處考場，環保局昨天起就動員防疫消毒大隊人力，加強校園考場周邊戶外環境清消，提供考生家長監試人員安全無虞考場環境。

近日本土確診數快速飆升，目前高雄市返家採取居家照護隔離者超過2萬人。張瑞琿表示，每日確診人數大幅增加，原本固定每周一、五到府清運防疫垃圾的模式已不易執行。

為了提供更完善防疫垃圾清運服務，收運模式已調整為民眾隔離第3、4天後安排清運。民眾在隔離期間若有垃圾清運需求，可於接獲里幹事關懷電話時提出垃圾清運申請，或自行至市府COVID-19個案追蹤關懷資訊系統，網址：https://care.kcg.gov.tw/CCA/web_page/CCA030200.jsp提出申請，環保局在接獲需求單後，會安排時間由專人前往收運。

環保局提醒，為避免影響防疫垃圾清運量能，隔離期間不可排出巨大垃圾、家電、枕頭、衣物等非日常生活垃圾。另依照環保署居家照護者廢棄物清理作業程序，民眾可在隔離期間將垃圾袋口匝緊包好，或加第二層垃圾袋盛裝避免液體滴漏，待解除隔離經確實消毒後，再以一般廢棄物方式一次排出處理，清運車輛也會適時加強清潔消毒，民眾可以安心。

高雄市環保局進行防疫旅館垃圾收運。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局進行防疫旅館垃圾收運。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局進行居家照護垃圾收運。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局進行居家照護垃圾收運。圖／高雄市環保局提供

隔離 高雄市 居家照護

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