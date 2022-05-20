大啖黑鮪魚不用到東港 線上配送還有滿額紀念酒

東港黑鮪魚季受疫情影響，不僅音樂會延期，龍舟賽也停辦，屏東縣政府與屏東市Global Mall環球購物中心合作舉辦「夏日派對市集」，行銷東港特色小吃及伴手禮，並推出線上黑鮪魚季專區，民眾想大啖黑鮪魚不用到東港，消費滿1000元還可以加價100元，兌換黑鮪魚季限量版「烏龍茶燒酎」紀念酒。

今年黑鮪魚季活動地點延伸至屏東市，屏東市環球購物中心今天起至22日、27至29日連續兩週假日，在1樓舉辦「夏日派對市集」，展售櫻花蝦、雙糕潤、油魚子、鮪魚鬆蛋捲等東港特有物產。

屏東縣政府傳播暨國際事務處指出，民眾只要在現場消費滿500元，即可獲得東港在地海產餐廳優惠券，有「金溢饌海鮮餐廳」的泰式黑鮪魚、「珍珍海鮮餐廳」的九折優惠券、「佳珍海鮮餐廳」的酥炸鮪魚卷、「王匠生魚片」的鮮魚味增湯。消費滿1000元，還可以加價100元，兌換黑鮪魚季限量版「烏龍茶燒酎」紀念酒 1 瓶。

此外，配合黑鮪魚季，屏東市環球購物中心另推出兩大黑鮪魚獨家料理，「大河屋」的極上炙燒黑鮪魚定食，明起兩天每日限量20份只要188元，「秋風軒mini鍋物」也推出黑鮪海鮮套餐。

沒辦法來到現場的消費者，環球購物中心首度推出線上黑鮪魚季專區，即日起至6月1日，多項黑鮪魚、東港在地名產直送到家，包括獨家販售東港華僑市場超人氣生魚片專賣店王匠的「新鮮黑鮪魚食材」、玉米三巷研發新品「100%屏東可可成人系極黑巧克力」，另與黑鮪魚被稱為「東港三寶」的櫻花蝦、油魚子，還有一口烏魚子、鮪魚鬆蛋捲、老鷹紅豆等多項特產，不用出門就可以把東港在地美味直送到家、輕鬆品嚐。

更多黑鮪魚季活動詳情請至屏東縣政府官網，或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書粉絲頁查詢。