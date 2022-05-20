快訊

郭台銘首款「國產家用PCR機」 食藥署證實通過EUA

張善政參選桃園里長炸鍋想退黨 民代：把基層當空氣

法網／曾俊欣首闖法網會內賽 我國男單史上第4人

大啖黑鮪魚不用到東港 線上配送還有滿額紀念酒

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
屏東縣府與百貨聯手舉辦黑鮪魚季活動，把展售會場拉到屏東市，另開線上直購區，民眾不用出門也可享用在地美食。圖／屏東縣府提供
屏東縣府與百貨聯手舉辦黑鮪魚季活動，把展售會場拉到屏東市，另開線上直購區，民眾不用出門也可享用在地美食。圖／屏東縣府提供

東港黑鮪魚季受疫情影響，不僅音樂會延期，龍舟賽也停辦，屏東縣政府與屏東市Global Mall環球購物中心合作舉辦「夏日派對市集」，行銷東港特色小吃及伴手禮，並推出線上黑鮪魚季專區，民眾想大啖黑鮪魚不用到東港，消費滿1000元還可以加價100元，兌換黑鮪魚季限量版「烏龍茶燒酎」紀念酒。

今年黑鮪魚季活動地點延伸至屏東市，屏東市環球購物中心今天起至22日、27至29日連續兩週假日，在1樓舉辦「夏日派對市集」，展售櫻花蝦、雙糕潤、油魚子、鮪魚鬆蛋捲等東港特有物產。

屏東縣政府傳播暨國際事務處指出，民眾只要在現場消費滿500元，即可獲得東港在地海產餐廳優惠券，有「金溢饌海鮮餐廳」的泰式黑鮪魚、「珍珍海鮮餐廳」的九折優惠券、「佳珍海鮮餐廳」的酥炸鮪魚卷、「王匠生魚片」的鮮魚味增湯。消費滿1000元，還可以加價100元，兌換黑鮪魚季限量版「烏龍茶燒酎」紀念酒 1 瓶。

此外，配合黑鮪魚季，屏東市環球購物中心另推出兩大黑鮪魚獨家料理，「大河屋」的極上炙燒黑鮪魚定食，明起兩天每日限量20份只要188元，「秋風軒mini鍋物」也推出黑鮪海鮮套餐。

沒辦法來到現場的消費者，環球購物中心首度推出線上黑鮪魚季專區，即日起至6月1日，多項黑鮪魚、東港在地名產直送到家，包括獨家販售東港華僑市場超人氣生魚片專賣店王匠的「新鮮黑鮪魚食材」、玉米三巷研發新品「100%屏東可可成人系極黑巧克力」，另與黑鮪魚被稱為「東港三寶」的櫻花蝦、油魚子，還有一口烏魚子、鮪魚鬆蛋捲、老鷹紅豆等多項特產，不用出門就可以把東港在地美味直送到家、輕鬆品嚐。

更多黑鮪魚季活動詳情請至屏東縣政府官網，或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書粉絲頁查詢。

屏東縣政府 黑鮪魚 東港

延伸閱讀

經典零食傳承30年　孔雀香酥脆「櫻花蝦口味」誕生

東港轉運站動土 1年後完工將成南北交通樞紐

東港轉運站定明年6月啟用 將成屏東中部交通樞紐

金融懸案又一樁！行庫襄理盜8千萬 躲過追訴期免訴

相關新聞

台馬海纜斷纜520修復 5年斷25次李問追改善之策

中華電信由淡水到馬祖東引的「台馬第二海纜」14日晚間疑似遭到外籍的船隻撞擊，發生斷纜，讓馬祖地區的網路呈現龜速，民眾哀嚎...

高雄幼兒園教師持湯匙打斷孩童門牙 該師辯稱孩童自摔

北高雄某幼兒園疑似不當管教，一名教師持鐵湯匙多次敲打孩童嘴巴，導致門牙被打斷，該師第一時間，辯稱是孩童自行跌倒，事後家長...

影／追念148年前排灣族抗日勇士 牡丹社紀念公園立雕像

1871年，琉球宮古島朝貢船遇颱風漂流至台灣東南部八瑤灣，66名船員上岸後，54人被當地的排灣族人殺害，日本3年後以懲蕃...

高雄愛河開放河域往上游延伸 今起5.7公里可下水

高雄愛河推動「還河於民」，第一階段開放舊鐵橋至治平橋河段，市府觀光局今日宣布，個人航行範圍今天起再擴大至愛河之心，總長5...

金門7旬老翁海邊撿石頭為樂 30載收集上千塊奇石

金城鎮古崗一名老翁董群省在海邊撿拾石頭30多年，收藏超過千顆大小不一又極具特殊形狀的奇石，曾有收藏家出高價要收藏，但被他...

台馬海纜故障 陳雪生召集相關單位線上會議要求改善

中華電信淡水到馬祖東引的「台馬第二條海纜」發生斷纜，引致馬祖網路變成龜速，連江縣立委陳雪生今天採線上視訊會議邀集國家通訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。