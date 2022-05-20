金門7旬老翁海邊撿石頭為樂 30載收集上千塊奇石

金城鎮古崗一名老翁董群省在海邊撿拾石頭30多年，收藏超過千顆大小不一又極具特殊形狀的奇石，曾有收藏家出高價要收藏，但被他婉拒，也因為收藏的石頭多到家裡擺放不下，董群省靈機一動，將石頭陳列在家旁邊的風水池，成為石頭公園，供民眾欣賞，不少人欣賞過都相當讚賞。

今年75歲的董群省說，小時候家裡困苦，又有8個兄弟姊妹，他小學畢業後，為了培養弟弟，就開始到處做工掙錢，幫忙負擔弟弟的學費，所以他說，自己沒讀過什麼書，只記得小時候很愛畫畫，但後來為了生活不得不放棄，現在收藏石頭，也算圓了喜歡藝術的夢想。

以務農跟打魚為生的董群省說，他40多歲時，某天到海邊去，偶然看到一顆石頭，長的像貝殼、又像扇子，石頭的表面還有紋路，感覺像幅畫，讓他如獲至寶，就此蒐集奇石成了他的最大愛好。

這顆扇型石後來曾有人要出30萬高價收購，他都不為所動，董群省指出，撿到一顆奇石，會讓他開心好幾天，但如果石頭不見，他則會難過的睡不著，他的石頭公園，就曾被遊客順手摸走2顆珍藏，讓他至今仍心疼不已。

「石頭在海裡載浮載沈，實在太迷人」，董群省透露，為了撿石頭，他走遍了金門各大海岸，他說，通常颱風來襲前，浪特別大，就會捲動水中石頭，他頻藉著過往的經驗，在大浪打過來時，趕緊下水撿石頭，可謂冒著生命危險，他說動作要快，不然可能第二個浪打來，石頭就消失不見。

早期董群省收集的石頭會透過彩繪再雕刻，像是珍藏的12生肖奇石以及數字的0到9，他說，要收集成套相當不容易，但到後來心境改變，就不再替收集來的石頭加工，純粹欣賞石頭的原貌。

董群省把蒐集石頭當作最大的娛樂，他說，看到喜愛的石頭，沒辦法馬上搬回家時，常會讓他廢寢忘食，他說，一般小塊石頭都是自己撿，但他年輕時，最愛撿大塊石頭，都專挑200-300斤，他說，當時自己力氣很大，就算200多斤石頭，他自己也扛的動，反正就是千方百計要搬回家。

石頭是「3分像，7分想像」，董群省表示，每塊石頭都是獨一無二的，上面的紋路也多元，他撿石頭算是獨具慧眼，他撿回家的石頭，經常都會帶來很多驚喜，有像動物、植物跟人的都有，