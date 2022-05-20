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高雄高工立體停車場動工 明年完工可停470輛汽車

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
市長陳其邁（右三）主持高雄高工附設立體停車場動土典禮。圖／高雄市府提供
市長陳其邁（右三）主持高雄高工附設立體停車場動土典禮。圖／高雄市府提供

為因應未來輕軌C28、C29站通車與捷運黃線Y8站轉乘停車需求，高雄市政府在高雄高工設置立體停車場，今天下午由市長陳其邁主持新建工程動土儀式。交通局指出，完工後可提供停放470輛小型車及200輛機車，預計明年（112年）年底完工啟用。

陳其邁表示，高雄輕軌成圓及捷運黃線指日可待，大順、建工路段是雙環交叉點，隨著高雄發展重心北移及捷運路網興建，未來會有更多人口移入，盼工程如期如質完工，早日實踐高雄好停、智能邁進，以及輕軌串聯、便捷鄰里願景。

交通局指出，捷運黃線及輕軌將在大順與建工路口交會並設站，屆時會有大量轉乘需求，因此選在高雄高工校地興建智慧化立體停車場，經費5.9億，地上5層建物，另可改善灣子內及寶珠里長期停車供給不足問題。

此外，環狀輕軌預計112年底全線通車，捷運黃線年底動工，今天動工的停車場工程導入環保綠建築設計理念，另設置智慧化停車管理服務系統，促進大眾運輸發展。

高雄高工附設立體停車場完成模擬圖。圖／高雄市府提供
高雄高工附設立體停車場完成模擬圖。圖／高雄市府提供

高雄輕軌 捷運 停車場

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