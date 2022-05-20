台馬海纜故障 陳雪生召集相關單位線上會議要求改善

中華電信淡水到馬祖東引的「台馬第二條海纜」發生斷纜，引致馬祖網路變成龜速，連江縣立委陳雪生今天採線上視訊會議邀集國家通訊傳播委員會暨中華電信網路技術分公司，做台馬海底電纜維護及備援線路能量強化進度報告，要求盡力改善。

這項會議，由陳雪生國會辦公室主任王冠予針對台馬第四條海纜規劃與施工程期、備援線路低軌衛星可行性、備援線路能量強化措施及大陸抽砂船暨拖網漁船防護措施等議題，請與會單位進行說明，中華電信董事長謝繼茂指派網路技術分公司總經理簡志誠進行線上回覆。

簡志誠表示，台馬第二條海纜可望於今日修復完成，第三條海纜預計本月底完成。

有關台馬第四條海纜規劃暨施工，預估自申請海纜佈放許可、海纜路由查勘作業和海纜佈放施工，到驗收完工之整體作業程序預計3至4年的時間，且受限於台灣海峽海象影響，適合船隻作業時間為每年4至10月，中華電信正進行本案建設規劃及辦理工程招標作業，若今年7月順利決標， 預計114年6月完成啟用。

據了解，海纜建設所需金額約台幣8.6億元，馬祖網路用戶規模屬海纜投資無經濟效益地區，經投資效益評估結果興建成本無法回收。陳雪生也要求，中華電信基於配合政府寬頻網路政策、國安議題、因應離島地區數位匯流需求及優化通訊品質，善盡企業社會責任仍辦理建設。

陳雪生強調，衛星通訊具覆蓋距離廣、不受地形限制的特性，可有效輔助移動載具、偏遠地區通訊，於俄烏戰爭已展現其優勢，非常適合緊急情況之備援線路。據了解，未來是否推出適合做為備援線路使用的點對點專線服務（具備較大且較穩定的頻寬）仍待觀察。

中華電信也提及，有關大陸抽砂船暨拖網漁船防護措施，已研發「海纜自動警告系統(簡稱SAWS)，能即時偵測出靠近海纜船隻，主動對其發出AIS警告，請其勿在該海域下錨。