台馬海纜斷纜520修復 5年斷25次李問追改善之策

中華電信由淡水到馬祖東引的「台馬第二海纜」14日晚間疑似遭到外籍的船隻撞擊，發生斷纜，讓馬祖地區的網路呈現龜速，民眾哀嚎「末日來臨」，民進黨連江縣黨部主委李問表示，馬祖的海纜五年斷了25次，中華電信目前正積極規劃採用最新技術，將海纜全埋深到海床面下2.5公尺，以加強保護，減少日後海纜障礙的發生。

「台馬第二海纜」從14日晚間8點許開始斷纜，不少民眾反應網路、市內電話、手機通話都斷斷續續的，台馬間訊務全數轉至微波，一直到今天下午2點左右才陸續修復，讓不少民眾下午相當雀躍，說終於可以跟外面正常聯繫。

李問今天透過臉書表示，對於此次台馬海纜故障中斷事件，他在第一時間，請洪申翰立委辦公室發函交通部，了解本次中斷原因、修復期程、去年12月尚未修復的原因，以及如何防範未來再發生等問題。

李問轉述中華電信的回覆，此次故障疑蒙古籍貨輪Transfar號於5/14晚上20:51下錨毀損海纜；預定5月底前可修復；至於去年12月二條海底電纜故障至今未完修原因，他說，去年12/4 台馬3部分斷掉後，即請國際海纜船修理，但國際海纜障礙多，遲無法來修，便商請國內廠商緊急於1/8出海搶修，但受限於經驗不足、海象惡劣等因素未境全功。

針對近5年海底電纜故障中斷將近25次，李問也詢問若為外籍船隻所為，能否求償？對此，中華電信坦言，若該外籍船隻不經營台灣業務，船公司在台灣又無財產， 求償是十分困難。

未來如何防範海底電纜再生故障中斷事故？中華電信表示，該公司已研發上線「 海纜自動警告系統（簡稱SAWS），能即時偵測出靠近海纜船隻，主動對其發出警告，請其勿在該海域下錨；也能追蹤並記錄該船的航行軌跡，確實掌握其與海纜之間的相對位置。

另外，中華電信也已訂定完成「防止國內海纜遭毀損獎勵檢舉要點」獎勵措施，並已函請漁業署轉知各區漁會向漁民宣導， 鼓勵漁民檢舉毀損國內海纜之行為，以減少海纜障礙發生。