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高捷能源站全天嗡嗡嗡 吵到附近居民不能睡

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
捷運第五能源站設在三民區同盟路，對面就是分局與住宅大樓。圖／康裕成提供
捷運第五能源站設在三民區同盟路，對面就是分局與住宅大樓。圖／康裕成提供

高雄捷運公司在三民區設置第五能源站，運作時發出高分貝嗡嗡聲，24小時持續不間斷讓鄰近居民很崩潰，即使改善後符合標準也很難忍受。議員康裕成指出，未來還有其他捷運路線陸續施工，市府應提前考量能源站噪音問題。市府表示，將請專業人員協助改善噪音問題，未來能源站採室內建置減少噪音，另遠離社區和居民。

為將台電公司提供的高壓電進一步轉換成電聯車及捷運相關控制系統所能使用之電壓，高雄捷運設置三座能源調度中心，其中一座第五能源站（BSS-5）位在三民區同盟路。

議員康裕成今日質詢指出，早年第五能源站設置地人口密度不高，不過現在住戶愈來愈多，社區居民反映，打開窗戶就聽到能源站噪音，愈高樓層愈明顯，去年底與今年初會同環保局檢測，第一次56.1分貝，超出夜間標準值47分貝甚多，第二次復測降成46.2分貝，還是接近臨界值。

康裕成說，捷運局承諾兩個機組減開一組以減少噪音，不過長期低頻噪音還是讓人很難忍受，未來還有小港林園線及岡山路竹延伸線、黃線及學園線，應提前因應能源站噪音問題。

捷運局長吳義隆指出，過去考量熱量逸散需求及降低成本，第五能源站設計成未加蓋的室外型設施，未來將採室內建置以免產生噪音，路竹RK線能源站將設於北機廠，遠離社區和居民。

市長陳其邁強調，噪音阻隔是專業問題，朝改變工法、建置地下或選擇適合地點來改善，市府將儘速找出方法改善第五能源站噪音問題，會請聲音專業單位協助。

捷運第五能源站設在三民區同盟路，對面就是分局與住宅大樓。圖／康裕成提供
捷運第五能源站設在三民區同盟路，對面就是分局與住宅大樓。圖／康裕成提供
捷運第五能源站設在鬧區，居民反映24 小時都聽到嗡嗡嗡聲響，被吵到晚上睡不著。記者徐白櫻／翻攝
捷運第五能源站設在鬧區，居民反映24 小時都聽到嗡嗡嗡聲響，被吵到晚上睡不著。記者徐白櫻／翻攝

噪音 捷運

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