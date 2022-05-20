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高雄三鳳中街南北貨一條街 包粽一次購足雄澎湃

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
經濟部商業司辦理「品牌一條街」，今年端午節來到高雄三鳳中街，其中的南北貨特色商品齊全，想買包粽食材可一次購足，並以聯合行銷活動帶動振興街邊經濟。記者劉學聖／攝影
經濟部商業司辦理「品牌一條街」，今年端午節來到高雄三鳳中街，其中的南北貨特色商品齊全，想買包粽食材可一次購足，並以聯合行銷活動帶動振興街邊經濟。記者劉學聖／攝影

端午節快到了，不知道要去哪採買包粽食材嗎！經濟部商業司辦理「品牌一條街」，今年端午節來到高雄三鳳中街這條最具特色之南北貨一條街。並以聯合行銷活動帶動振興街邊經濟，展現出特色差異與產業活力，吸引民眾走上街道至實體店家消費，刺激在地商機。

高雄三民區的三鳳中街為南北貨一條街，是南台灣最大的南北貨零售批發中心，街道長約400公尺百家店家座落其中，如：大進利商行、大成農產行、盛豐行、超大食品等，有「北迪化，南中街」的美譽。民眾可到實體店面使用行動支付選購所需食材，另也可在家以線上網路購買食品。

經濟部專門委員許福添表示，台灣有許多特色街道，無論是商業匯聚的繁華景象、歷史文化的古意盎然或文青風格的創意巧思，吸引產業群聚，然而消費行為改變及電商的興起，加上疫情影響，實體店家均有轉型及創新的行銷構想。有鑑於此，經濟部商業司以打造一條街的品牌特色為目的，自106年開始協助南部產業精進，今年品牌一條街邁入第二年，去年以高雄奶茶一條街與台南異饗一條街為號召，今年加入高雄三鳳南北貨一條街以及台南海安餐酒一條街。高雄三鳳中街向來是南部民眾挑選南北貨首選，以乾貨食材、零食果乾為特色，秉持「三好一公道」也就是服務好、信用好、品質好、價格又公道，經營理念深植人心，透過品牌一條街的導入，將臺灣特色街道品牌化，邀集店家辦理聯合行銷活動，共同帶動民眾消費。

本次於南北貨一條街辦理聯合行銷活動結合線上與線下消費優 惠，凡於實體店家購買500元，即可獲得50元的線上商城(https://twmaya.com/)優惠券，另外，於指定數位支付平台領50元優惠券，以數位方式付款可享折價優惠。

經濟部商業司辦理「品牌一條街」，今年端午節來到高雄三鳳中街，其中的南北貨特色商品齊全，想買包粽食材可一次購足，並以聯合行銷活動帶動振興街邊經濟。記者劉學聖／攝影
經濟部商業司辦理「品牌一條街」，今年端午節來到高雄三鳳中街，其中的南北貨特色商品齊全，想買包粽食材可一次購足，並以聯合行銷活動帶動振興街邊經濟。記者劉學聖／攝影
經濟部商業司辦理「品牌一條街」，今年端午節來到高雄三鳳中街，其中的南北貨特色商品齊全，想買包粽食材可一次購足，並以聯合行銷活動帶動振興街邊經濟。記者劉學聖／攝影
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經濟部商業司辦理「品牌一條街」，今年端午節來到高雄三鳳中街，其中的南北貨特色商品齊全，想買包粽食材可一次購足，並以聯合行銷活動帶動振興街邊經濟。記者劉學聖／攝影
經濟部商業司辦理「品牌一條街」，今年端午節來到高雄三鳳中街，其中的南北貨特色商品齊全，想買包粽食材可一次購足，並以聯合行銷活動帶動振興街邊經濟。記者劉學聖／攝影

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