高雄愛河開放河域往上游延伸 今起5.7公里可下水

高雄愛河推動「還河於民」，第一階段開放舊鐵橋至治平橋河段，市府觀光局今日宣布，個人航行範圍今天起再擴大至愛河之心，總長5.7公里，上午6點至晚上7點，市民可以下水划獨木舟、玩立式划槳、騎水上腳踏車、遙控帆船等活動，記得要先用手機掃描岸邊告示牌上QR CODE上網登記。

愛河長度約12公里，市長陳其邁在2020年11月宣布還河於民，觀光局舉辦「愛河親水派對」，起初先開放愛河舊鐵橋（輕軌橋）至中華路與同盟路口的治平橋。民眾可從事立式划槳、獨木舟、風浪板、泛舟艇等手划船浮具，以及水上腳踏車、非動力天鵝船、非動力傳統舟艇、非動力風帆、遙控帆船等活動。

觀光局指出，愛河是國內外遊客來台必遊景點，開放河段往上游延續，民眾可下水範圍從先前的治平橋延長至愛河之心（博愛一路與同盟一路），總長河5.7公里的河道長度適合航行體驗，以及在中都愛河濕地進行生態觀賞。

觀光局強調，為保護遊客安全，舊鐵橋至七賢橋之間每50公尺放救生圈，七賢橋至愛河之心間每75公尺間距放置，另在中正橋與七賢橋間河東路側及高雄橋與中正橋間河西路側各設置一座浮動碼頭供遊客下水，後續願景橋與愛河之心會增設兩座浮動碼頭。

端午節之前5月28日及29日、6月3日，愛河水域將辦SUP體驗活動，6月3日至6月5日有龍舟拔河賽及傳統、競技龍舟直道競速等賽事。