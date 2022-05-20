屏東成立全台首間可可農產加工室 優化品質與國際接軌

屏東縣政府與農委會水土保持局聯手推動可可農產加工，今天在內埔鄉成立全台首間可可農產加工室，預估年處理量約250公噸，藉以提升屏東可可台灣巧克力競爭力。

全台首間可可農產加工廠今天舉行啟動典禮，由縣長潘孟安、農委會水保局長李鎮洋、屏東縣有限責任南國天物運銷合作社理事長邱濬宇一起揭牌。加工廠與35名可可農合作，採契作模式，每年可處理250公噸的可可，透過自動化設備解決處理可可的繁瑣過程。

潘孟安致詞表示，屏東可可跟國際接軌之間，需要許多農民努力才能達成，可可需經烘焙、發酵、去殼繁瑣工法，農民的努力，讓屏東產業經濟從綠金變成黑金。而烘焙是可可農最擔心的，過去使用自然曝曬，品質可能不穩定，未來希望能以大農帶小農方式，從慣行農法轉型精緻農業。

邱濬宇說，向水保局申請農村社區企業經營輔導計畫補助巧克力加工設施，並經由水保局補助青年回鄉行動獎勵計畫，培訓可可農田間管理以及肥培控管訓練，以生產更高品質巧克力。在農產加工室生產設施啟動後，巧克力品質提升，也符合食安條件，更是全台第一家可可農產加工室。

水保局指出，設立加工室除解決30戶農民各自獨立集貨及加工巧克力的問題外，建置符合現代化生產及衛生規範加工場域，串連產銷履歷溯源資訊，給消費者對於品質安心信賴。