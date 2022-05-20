還學生一條安全上學路 旗山碾米廠旁人行道今動土

高雄市旗山區旗山車站後方中山南街一巷與延平一街688巷間（廣三）廣場用地，原是往旗山國中與旗山老街的必經之路，前年被拍賣為私人土地後，居民須繞3至5分鐘路程，旗山區長謝健成表示，經在地議員爭取，市府今舉辦車道、人行道動土儀式，預計今年8月底學生開學前完工。

謝健成表示，這塊用地原為青果合作社，要前往旗山國中的學生或是要到旗山老街的民眾都會經過，後來拍賣為私人用地後，拆除原有建物並封鎖近1年，學生只能多走3至5分鐘路程繞到延平一街等大馬路上，非常危險，經在地議員林義迪等人爭取，去年邀副市長林欽榮到場視察，因位於旗山都市計畫區內，進行土地變更為道路用地後今天終於動工，有望讓學生通學更安全，民眾到老街採買也更方便。

高市工務局表示，預計利用拆除舊有建築物後的廣場用地，將一旁旗山碾米廠列為市定歷史建築，保留現有磚造圍牆，並開闢一條長度65公尺、配置雙向2車道及單側人行道，寬度共12公尺的廣場通路，道路兩側配置道路排水溝及照明路燈，總經費約430萬元。