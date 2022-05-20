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金大學生會關懷致贈防疫包給外籍確診學生 盼共渡疫情

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金大學生會準備一堆防疫物資送給染疫的外籍學生，希望協助大家共渡疫情。圖／金大學生會提供
金大學生會準備一堆防疫物資送給染疫的外籍學生，希望協助大家共渡疫情。圖／金大學生會提供

疫情持續升溫，每天各縣市的確診人數都高的嚇人。金大學生會為關懷該校確診的外籍學生，除了日前先視訊邀請外籍生社團社長們討論外籍生對於疫情的應對狀況，先致贈防疫物資給染疫的外籍學生，希望大家能共渡疫情難關。

金門大學學生會表示，他們在16日晚間邀請外籍生社團社長們討論外籍生對於疫情的應對狀況，並在日昨發起「關懷外籍學生大禮包活動」，透過學務處、國際處共同合作，將學生會準備的防疫物資、快篩試劑、零食等等送給外籍學生，讓他們在居家隔離期間也能感受台灣的溫暖。

這項致贈活動，由國際處國際合作交流組組長鄭大行代表接受，他也盛讚學生會的善心大愛。

金大學生會學生權益部鲍家安表示，近日疫情日益嚴峻，他們收到部份外籍學生的反應，不少住宿的外籍生不幸確診或是因密切接觸而被匡列，所以學生會特別徵集防疫物資，包括快篩試劑、口罩、東南亞特色食品及零時等，致贈給這些學生，讓他們相當感動。大家都期望讓這些來異國求學的學生，可以感受到關懷與溫暖。

據了解，金門大學於5月16日起，開啟全校遠距教學，在這個關鍵的時刻，需要接受居家檢疫或隔離的學生尤為辛苦，特別需要校方與學生多加關懷與協助。學生會也特別感謝金大各境外生社團社長們大力支持，造福更多受助者，也盼能拋磚引玉，吸引更多社會慈善資源共同投入。

金大學生會日前特別邀請外籍生社團社長們，召開視訊會議，討論外籍生對於疫情的應對狀況。圖／金大學生會提供
金大學生會日前特別邀請外籍生社團社長們，召開視訊會議，討論外籍生對於疫情的應對狀況。圖／金大學生會提供
金大學生會為致贈防疫物資給染疫的外籍學生，由國際處國際合作交流組組長鄭大行（左二）代表接受。圖／金大學生會提供
金大學生會為致贈防疫物資給染疫的外籍學生，由國際處國際合作交流組組長鄭大行（左二）代表接受。圖／金大學生會提供

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