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直行車道突變左轉專用道「有陷阱」 高雄議員要求改善

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
鳳屏一路大寮路段，原本直行的內側車道變成左轉專用道。記者徐白櫻／攝影
鳳屏一路大寮路段，原本直行的內側車道變成左轉專用道。記者徐白櫻／攝影

高雄市道路愈來愈多路口劃設左轉專用道，不少直行車誤入左轉專用道被開罰。議員陳慧文接獲陳情指出，道路寬敞筆直，一般人若走內側快車道，不會亂變換車道，但不少道路接近路口處，路面上直行標線卻突然無預警變成左轉專用標線，反應不及會被開單，這樣的路型設計「有陷阱」。

交通局長張淑娟說，省道部分協請公路總局協助處理，會朝設置「偏心」車道及直行車線右導等方法設法改善。

高市議會總質詢，議員陳慧文指出，她開車行駛橋頭成功路，第一個路口可以「直行與左轉」，第二個路口變成「只能左轉」 第三個路口又恢復可以「直行與左轉」，交通標線變來變去，若有檢舉達人在後方開單就會因為未依照標誌標線行駛而違規。

陳慧文說，不少選民陳情，她自己也接過罰單，除舉列說明的道路外，高雄市區劃設左轉專用道的路口愈來愈多，道路如果筆直又寬敞，開車的慣性是一路到底，若原本直行的車道突然變成左轉專用道會來不及變換車道，這樣的路型設計有陷阱，很多人無形中接到罰單，車道應該先內縮之後才出現左轉專用道，這樣比較合理，駕駛人才有時間因應。

交通局長張淑娟表示，左轉車道有一些設置條件，車流量超過15 ％才設，左轉車道在專業上應用「偏心」（路面先內縮才左轉）處理，這樣才不影響直行車，不過有些道路可能因分隔島因素未設計，橋頭成功路是省道，會跟三工處溝通處理。

張淑娟說，高雄市三多路及中山路火車站等路段陸續調整，左轉併在內側及偏心方式以減少左轉與直行車干擾問題，會持續解決，另在進入端把車道線往右導，左轉空間獨立起來，先以標線處理。

圖一，原本直行的內側車道變成左轉專用道，白色貨車來不及反應，直忙往右偏移。記者徐白櫻／攝影
圖一，原本直行的內側車道變成左轉專用道，白色貨車來不及反應，直忙往右偏移。記者徐白櫻／攝影
圖二，白色貨車來不及反應，往右偏移，最後違規跨越雙白線往右切，後方黑車駕駛也被嚇到往右偏移。記者徐白櫻／攝影
圖二，白色貨車來不及反應，往右偏移，最後違規跨越雙白線往右切，後方黑車駕駛也被嚇到往右偏移。記者徐白櫻／攝影
陳慧文認為道路左轉專用道設計有陷阱，像圖片中第二個路口，行駛內側車道的直行車突然發現車道轉換成左轉專用道，駕駛人反應不及。記者徐白櫻／翻攝
陳慧文認為道路左轉專用道設計有陷阱，像圖片中第二個路口，行駛內側車道的直行車突然發現車道轉換成左轉專用道，駕駛人反應不及。記者徐白櫻／翻攝

車道 高雄市

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