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「金門留念」紀錄片獲肯定 擬攜手老兵召集吸睛

中央社／ 金門縣20日電

以「刪海經」獲多項獎項的導演洪淳修再以金門為題材的紀錄片「金門留念」入圍台北電影獎。金門縣文化局擬在「老兵召集令」活動期間，以此片再掀「留金歲月」話題。

金門縣文化局今天發布新聞稿表示，備受台灣電影人關注的台北電影獎16日公布入圍名單，11部劇情長片、6部紀錄片、8部短片和5部動畫片，從268件報名作品中脫穎出入圍。

其中，洪淳修所執導的紀錄片「金門留念」，入圍最佳紀錄片、剪輯、配樂及聲音設計4項大獎，同時獲選為2022第13屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）開幕片。

金門縣文化局指出，洪淳修2014年以「刪海經」獲得金穗獎最佳紀錄片，這部以描繪金門活化石「鱟」面臨生態浩劫的紀錄片，還獲得日本、法國、印度、美國及巴西等國際影展多項獎項。

新聞稿中，洪淳修表示，由於工作壓縮拍片時間，加上花了很長時間做田野調查、並與3名被拍攝者相處，時隔8年後才推出「金門留念」。

洪淳修說，20多年前服役時很想要告別軍旅生活，如今卻拍了1部與當兵有關的作品。「金門留念」的拍攝緣起是1次研討會，他從1篇論文中看到1張赤裸上半身的軍照，旁邊運用重複曝光的技術顯影其女友。他很受到這種表現形式吸引，「原來雄壯威武的背後也有浪漫柔情的一面」，於是針對軍照展開拍攝計畫。

「金門留念」獲金門縣文化局影視補助，耗時8年拍攝。故事從照相館老攝影師李國明說起，銜接曾於金門從軍、後來定居下來的黃善勇，最後帶到嫁到金門的中國配偶石成梅，除追溯3人的過去，也加入現在人事物作為對比，讓觀眾認識金門人的不同面向。

延續2014年「刪海經」對於金門生態的關注，洪淳修指出，「金門留念」希望回到人的角度，聆聽金門在地居民說故事，表達金門人與台灣民眾不同的政治、歷史感，他更期待有機會將作品帶回金門分享。

金門縣文化局表示，規劃在今年度金門縣觀光處辦理「老兵召集令」活動期間，將以「金門留念」再掀「留金歲月」話題。今年度「老兵召集令」活動預定在年底登場。

金門 紀錄片 文化局

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