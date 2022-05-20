黑金揚威 全台首家可可加工室屏東成立

台灣品牌巧克力近年頻在國際獲獎，為確保巧克力品質，農委會水土保持局與屏東縣政府聯手推動可可農產加工。全台首家加工室今天在屏東縣內埔鄉成立，預估首年處理量可達250公噸，屏東縣長潘孟安期盼可可農合作打拚，用屏東可可台灣巧克力跟世界接軌，以可可黑金替代檳榔綠金，改變農村面貌。

全台首座可可農產加工室由屏縣南國天物運銷合作社申請設立，合作社理事長邱濬宇表示，該社與35名可可農合作，契作面積達17.5公頃，今年可處理250公噸可可，每公斤收購價格20元，透過自動化設備可達成自動剖果、發酵，並解決果莢廢棄物去化、可可豆乾燥保存等問題。