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黑金揚威 全台首家可可加工室屏東成立

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
潘孟安（左一）與水保局長李鎮洋（右二）參加加工室揭牌典禮，對巧克力風味讚不絕口。記者魏斌／攝影
潘孟安（左一）與水保局長李鎮洋（右二）參加加工室揭牌典禮，對巧克力風味讚不絕口。記者魏斌／攝影

台灣品牌巧克力近年頻在國際獲獎，為確保巧克力品質，農委會水土保持局與屏東縣政府聯手推動可可農產加工。全台首家加工室今天在屏東縣內埔鄉成立，預估首年處理量可達250公噸，屏東縣長潘孟安期盼可可農合作打拚，用屏東可可台灣巧克力跟世界接軌，以可可黑金替代檳榔綠金，改變農村面貌。

全台首座可可農產加工室由屏縣南國天物運銷合作社申請設立，合作社理事長邱濬宇表示，該社與35名可可農合作，契作面積達17.5公頃，今年可處理250公噸可可，每公斤收購價格20元，透過自動化設備可達成自動剖果、發酵，並解決果莢廢棄物去化、可可豆乾燥保存等問題。

台灣品牌巧克力近年多次拿下國際大獎，潘孟安表示，可可取代檳榔，以黑金替代綠金，已讓農村展開一場寧靜農業革命，期盼首座加工室成立讓產業發展更具競爭力，未來不同的巧克力品牌，可以用莊園概念發展，結合鄰近的可可農及加工室，讓巧克力的品質、風味更穩定。

全台首家可可農產加工室今在屏東內埔揭牌成立。記者魏斌／攝影
全台首家可可農產加工室今在屏東內埔揭牌成立。記者魏斌／攝影
可可種植近年在屏東蔚為風潮，被潘孟安形容是黑金取代綠金，讓農村展開寧靜革命。記者魏斌／攝影
可可種植近年在屏東蔚為風潮，被潘孟安形容是黑金取代綠金，讓農村展開寧靜革命。記者魏斌／攝影

可可 屏東縣政府 巧克力

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