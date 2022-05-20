確診議員喊「快篩即確診」不要放生 陳其邁：情況不同

高雄市5月18日起實施「一站式服務」，符合給藥原則的三類人可直接至合約診領抗病毒藥物。國民黨KK政線七名成員有二人確診，今日呼籲比照新北市長侯友宜「快篩陽視同確診」給藥主張，勿在最難過的兩、三天「被放生」，錯失黃金治療時間。市長陳其邁說，高雄診所陽性預測值約8成、社區篩檢站6成，目前新北市是97％，兩地情況不同，不能相提並論。

高雄市65歲以上長者，居家隔離、居家檢疫及自主防疫者，快篩陽性就能到市府配合診所領取COVID-19抗病毒藥物，其他身分的人要等PCR確診後看診給藥。

國民黨議員李眉蓁、陸淑美、李雅靜、蔡武宏陸續確診，其中兩人是KK政線成員。李眉蓁說，她在5月7日身體不適，快篩陽後立即前往醫院進行PCR，接獲確診再與醫師線上看診已是三天後，這三天身體最難過，還要苦等PCR檢測結果及線上看診，以其親身經驗贊成新北市長侯友宜「快篩陽視同確診」的主張。

蔡武宏也同樣是確診者，他在周日快篩陽前往車來速PCR採檢站，周二獲簡訊通知，線上問診後獲醫師開藥，可能因為較早投藥，症狀輕微。蔡說，就算不能「快篩陽視同確診」，有症狀的第一時間投藥，可幫助民眾度過最難熬時期，減少轉成中重症機會。

李眉蓁表示，快篩陽的PCR確診率達97%以上，快篩陽已經很不舒服，還要拖著病體排隊篩檢及等判讀與線上看診，錯失黃金治療時間。

市長陳其邁回應，要從流行病學及個別狀況來評估，新北市的陽性預測值97％，高雄診所約80％，社區篩檢站6成以下，社區10人快篩陽可能有4人是偽陽性，新北跟高雄不一樣，不要「台北、別人怎麼樣，高雄就怎樣」，兩地目前的觀察不同，若流行期往後走，高雄陽性預測值會愈高，所以快篩陽即確診要看時機與流行狀況。