大豪雨清晨狂襲恆春半島 3小時累積200毫米

南方雲系影響，易有短延時強降雨，中央氣象局今天上午發布豪雨特報，恆春半島有局部豪雨或大豪雨發生的機率，屏東縣有局部豪雨或大雨發生，蘭嶼及綠島有局部大雨發生。屏東縣列為大豪雨地區。

中央氣象局恆春氣象站表示，雨勢集中在5時至8時，包括恆春鎮、滿州鄉、車珹鄉和牡丹郷，3小時測到累積100至240毫米不等的雨量，因雨勢來得快又急，低漥地區和鎮區巷道一度積水，上午8時雨勢轉小、9時雨停後，積水陸續消退。