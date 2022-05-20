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大豪雨清晨狂襲恆春半島 3小時累積200毫米

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
低漥地區和鎮區巷道一度積水。記者潘欣中／翻攝
低漥地區和鎮區巷道一度積水。記者潘欣中／翻攝

南方雲系影響，易有短延時強降雨，中央氣象局今天上午發布豪雨特報，恆春半島有局部豪雨或大豪雨發生的機率，屏東縣有局部豪雨或大雨發生，蘭嶼及綠島有局部大雨發生。屏東縣列為大豪雨地區。

中央氣象局恆春氣象站表示，雨勢集中在5時至8時，包括恆春鎮、滿州鄉、車珹鄉和牡丹郷，3小時測到累積100至240毫米不等的雨量，因雨勢來得快又急，低漥地區和鎮區巷道一度積水，上午8時雨勢轉小、9時雨停後，積水陸續消退。

根據中央氣象局資料，恆春地區今晨的日累積雨量居全台之冠，恆春大坪頂測站5至8時累積達240毫米雨量、貓鼻頭測站224毫米，另墾丁測站和車城測站都測到1小時達近百毫米，恆春鎮內北門及南光路周邊道路一度出現積水狀況，警方到場管制交通，上午8時雨勢轉小後，各地積水陸續消退。

低漥地區和鎮區巷道一度積水。記者潘欣中／翻攝
低漥地區和鎮區巷道一度積水。記者潘欣中／翻攝

恆春 豪雨 屏東縣

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