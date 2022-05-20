脊損音樂人李振全永不放棄 拿下原創音樂大賽冠軍

脊髓損傷患者李振全上月完成第2張單曲「一路青年」並舉辦音樂會，再傳喜訊，他以「這一夜我們說再見」創作歌曲得獲得H.O.T.原創音樂大賽斜槓青年組音樂大賞，他表示，獲獎是最大鼓勵，讓自己更有信心創作下去。

李振全第一張專輯是以自己的本名當作專輯名稱出發，他說，報名比賽時常會被問及主唱是否為本人的問題，因自己脊髓損傷傷及頸椎，在唱歌方面無法像從前一樣，幾乎兩三個字就無法繼續唱下去，所以所有的歌曲都是由朋友來幫他詮釋。

在經經過一番思考，以「阿全與朋友們Jeremy n Friends」為團名，他說，本來想要取個響亮的團名，但也不想讓來幫忙的朋友被樂團名稱框住，所以才產生這樣接地氣的名稱，讓大家在沒有壓力下來幫忙。

阿全說，投稿H.O.T.原創音樂大賽後，上月中旬前進高雄漢神巨蛋複賽，並取得決賽資格，5月7日由女主唱劉孟佳、木吉他手陳寶升代表樂團到台北參加決賽，欣喜拿到斜槓青年組音樂大賞。

李振全談起當年一個不該犯的錯誤造成頸部以下完全癱瘓，導致現在僅能憑藉嘴控滑鼠創作音樂，仍感懊悔。他說，這次參賽意外獲得評審青睞肯定，激勵自己更有信心及勇氣向前邁進，未來希望除了在音樂領域繼續努力創作更多美好的歌曲外，也願意分享自己的生命故事，為社會盡點微薄力量，歡迎各級學校或社會團體邀約分享。