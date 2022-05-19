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豪雨致災？高雄六龜、桃源今夜3千多戶停電 台電搶修中
高雄六龜發電廠今晚7時許，饋線斷路器跳脫，導致3057戶停電，經搶修並縮小故障區間，已於9時許恢復1476戶用電，仍有1581戶尚未復電，詳細停電原因，仍待查察。
台電鳳山區營業處指出，今天晚上7時許，六龜發電廠BF39饋線發生接地過流電驛（51N RY）動作事故停電，造成六龜區寶建路、中正路及寶來街；桃源區建山巷及興中巷等一帶，共3057戶停電。
根據高雄氣象站資訊，災害性天氣即時訊息，六龜區今天傍晚，3小時推移累積雨量大於100毫米地，疑似豪雨導致停電事故，目前台電人員仍在查察中。
經台電人員搶修，縮小故障區間，於晚上9時許，恢電1476戶用電，另停電1581戶。台電表示，因山區豪雨，入夜路況不佳，考量安全行動速度較慢，對用戶造成不便，深感抱歉。
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