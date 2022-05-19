快訊

侯友宜發文砲打中央「是否接通電話卻捂住耳朵？」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

豪雨致災？高雄六龜、桃源今夜3千多戶停電 台電搶修中

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄六龜發電廠今晚7時許，饋線斷路器跳脫，導致3057戶停電。圖／取自臉書六龜大小事
高雄六龜發電廠今晚7時許，饋線斷路器跳脫，導致3057戶停電。圖／取自臉書六龜大小事

高雄六龜發電廠今晚7時許，饋線斷路器跳脫，導致3057戶停電，經搶修並縮小故障區間，已於9時許恢復1476戶用電，仍有1581戶尚未復電，詳細停電原因，仍待查察。

台電鳳山區營業處指出，今天晚上7時許，六龜發電廠BF39饋線發生接地過流電驛（51N RY）動作事故停電，造成六龜區寶建路、中正路及寶來街；桃源區建山巷及興中巷等一帶，共3057戶停電。

根據高雄氣象站資訊，災害性天氣即時訊息，六龜區今天傍晚，3小時推移累積雨量大於100毫米地，疑似豪雨導致停電事故，目前台電人員仍在查察中。

經台電人員搶修，縮小故障區間，於晚上9時許，恢電1476戶用電，另停電1581戶。台電表示，因山區豪雨，入夜路況不佳，考量安全行動速度較慢，對用戶造成不便，深感抱歉。

停電 六龜 豪雨

延伸閱讀

才隔3天虎尾今晚又無預警停電 民眾怨褲子縫到一半

前少棒國手陰經龍刺死女友案 法院裁定羈押

詐騙手法多 來電顯示為台電催繳欠費竟然也是詐騙

前棒球國手陰經龍涉殺女友被起訴 嘉義地院延押

相關新聞

豪雨致災？高雄六龜、桃源今夜3千多戶停電 台電搶修中

高雄六龜發電廠今晚7時許，饋線斷路器跳脫，導致3057戶停電，經搶修並縮小故障區間，已於9時許恢復1476戶用電，仍有1...

促進城市交流 波蘭經濟發展部政次參訪高雄亞灣

波蘭經濟發展暨技術部政務次長皮喬維亞克（Grzegorz Piechowiak）16日來台訪問，今天率團南下高雄參訪科技...

高市科技執法 這些路口不禮讓行人都會被抓到

經交通統計，高市最主要的交通違規行為有未禮讓行人、闖紅燈、紅燈右轉等，今年1至2月就有256件事故與行人相關，其中造成8...

老牌佳樂水風景區吹熄燈號 開園46年不敵疫情轉型委外

開園46年、以「奇岩怪石」著稱的屏東縣滿州鄉公所公共造產佳樂水風景區，早年曾蟬連多年台灣省公共造產冠軍寶座，因建設遲滯逐...

東港轉運站定6月啟用 成為屏東中部交通樞紐

屏東縣政府強化各公共運輸路線及運具接駁服務，繼陸續完成屏東、潮州、水門等客運轉運站後，為建構完整並無縫接軌的公路運輸路網...

高雄小港機場將改建 陳致中建議闢地下道串聯南北交通

高雄小港機場具有宵禁、跑道過短等問題，將展開修建。議員陳致中指出，小港機場長期阻斷南北交通，中山路與高鳳路交通壅塞，建議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。