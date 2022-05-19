促進城市交流 波蘭經濟發展部政次參訪高雄亞灣

波蘭經濟發展暨技術部政務次長皮喬維亞克（Grzegorz Piechowiak）16日來台訪問，今天率團南下高雄參訪科技廠及亞灣5G AIoT創新園區，高市副市長羅達生出面接待，高雄市府與參訪團各自簡報投資環境與市場商機，促成台波經貿合作與城市交流商機。

羅達生指出，高雄是台灣石化及金屬重工業生產要地，近期也積極發展半導體、5G AIoT、電動車等高科技產業，亞灣是5G AIoT（人工智慧互聯網）新創基地，目前有7個國際級加速器、42家新創業者進駐，期待藉由本次參訪，加速雙方在產業、城市交流發展。

皮喬維亞克表示，波蘭近30年來經濟穩定發展，位居歐洲中心位置及交通樞紐，提供租稅減免、補助金、優惠貸款、資本投入、工業培訓協助等投資誘因，2020年免稅額達80億歐元，台灣與波蘭互動密切，近年創造超過3千個投資合作機會，歡迎高雄的高科技企業前往波蘭投資。

亞灣創新園區依據波蘭產業特色，安排加速器MuckerLab Taiwan及新創業者嘉堂資訊、數位無限等企業人員，向參訪團介紹XR技術導入企業培訓課程應用、機器學習與深度學習設計，以及開發基礎設施協作、編排、管理和自助服務平台。