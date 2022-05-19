學大禹治水 金門縣府多管齊下盼杜絕水患

每年的5月1日至11月30日是防汛期間，總會遇上梅雨季鋒面、夏季午後雷陣雨與後續颱風季的侵襲，金門縣政府「水利建造物檢查督導小組」今天前往后壟溪、安岐、堤南抽水站等重要排水設施會勘，會中指示縣府各相關單位及公所要加強做好防汛措施，民眾也要維護住家周圍環境，避免垃圾阻塞家門前的排水溝蓋，減少淹水發生。

金門縣水利建造物檢查複查督導及防汛整備會議，今天下午由參議許正芳主持，許正芳說，近年來因受極端氣候影響，短延時強降雨事件發生頻率驟升，縣府為改善地區排水，已整體檢討規劃各易積淹水區域排水系統，在上游集水區規劃排水分洪及增設滯洪池與農塘浚深，於下游強化排水設施及斷面，並於易淹水地區設置水情監控設備計30支，以提升整體排水效能，同時兼具水資源儲留供農業灌溉使用。

據了解，為利轄內各水利設施排水順暢，縣府歷年來均補助各鄉鎮公所辦理年度排水設施清淤工程及水利建造物維管計畫等維護工作，並於防汛期前完成水利建造物檢查作業，在防汛期間亦加強各水利設施巡查作業及移動式抽水機、抽水站維護試運轉，並在中央氣象局預報本縣豪雨特報時，各抽水站調整池預先抽排至最低水位、預佈移動式抽水機、防汛砂包(共計1300包)及另新型臨時性防洪擋板313片，以供防汛減災使用。

另外，縣府已就易淹水區域、防汛熱點，編撰各鄉鎮轄區防汛整備及防汛地圖，並提供各公所納入加強各項防災整備作業。

其中，曾有淹水記錄的金沙溪周邊水利設施，縣府辦理金沙水庫增設閘門工程，在豪雨特報時可預降水庫水位60公分，減緩上游積淹水情形。

有關金城鎮民族路及后豐港部分，則在民族路五嶽廟前自動抽水機組及后豐港之10吋移動式抽水機，保持水路暢通及測試運轉，同時辦理金城城區雨水下水道檢討規劃，整體檢視並改善排水系統。

烈嶼的中墩聚落，村莊內預佈10吋移動式抽水機，並於108年度完成中墩排水改善工程，新設自動抽水機組，已請公所進行汛期前運轉測試及整備。

另外，慈湖農莊也請金門國家公園管理處注意慈湖水位，俾利排水。也辦理安歧排水分洪截流工程，可分洪慈湖農莊排水A幹線逕流達40%，有效減緩通洪壓力。