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小琉球遊客衝擊生態影響漁業 將就產業研商分區規劃

中央社／ 高雄19日電

小琉球周邊海域空間有觀光遊憩、傳統漁業、生態保育重疊使用海委會今天與各單位研商，將分產業討論海域分區規劃、再行整合，並規劃擴大保護區、設定承載量等管制手段。

海洋委員會新聞稿表示，小琉球周邊海域目前同時存在觀光遊憩、傳統漁業、生態保育等海域空間重疊使用問題。為了找出解方，今天與交通部觀光局、大鵬灣國家風景區管理處、漁業署、海保署、海巡署、屏東縣政府、琉球鄉公所、琉球區漁會等單位開會，研商包含海域空間利用分配規劃、承載量及監測指標等議題。

海委會指出，近年大量遊憩人潮湧入，已對小琉球海洋環境及生態造成衝擊。再加上當地傳統漁業作業需求與新興海域遊憩活動，共處一海域空間，衍生出產業衝突及安全性等問題，去年發布「台灣海洋遊憩永續管理指引」中就將小琉球作為重點輔導區域。

海域使用範圍重疊部分，海委會表示，會中決議請權責機關各就權管產業或活動使用海域，分別討論分區規劃，由大鵬灣風管處成立海域遊憩小平台、屏縣府成立漁業及保育小平台，預計1個月內啟動討論，各就其空間配置規劃凝聚共識並提出方案。海委會則負責成立跨機關、跨領域溝通協調大平台討論，依小平台所提方案，進行相容性或排他性管理研商。

對於遊客人潮對小琉球潮間帶海洋生態衝擊，海委會說，經與觀光局及屏縣府討論決議，短期內採行擴大保護區範圍、設定承載量與監測指標、周邊海域遊憩分區規劃、設置友善步道、海域水質長期監測、規劃陸域景點以分散海域遊憩壓力、淡旺季分流；長期規劃收費制度、登島遊客總量管制等各項管理措施，並擬定管理方案，逐步推動落實。

海委會期望藉建立溝通協調平台，分享各別產業需求經驗，深化交流、化解歧見，共同為琉球地區海洋事務努力，兼顧海洋生態，達成漁業及遊憩產業共存共榮永續發展目標。

小琉球 屏東縣政府 大鵬灣

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