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高雄愛人520穿情侶裝 輕軌、捷運免費搭

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
明天就是520，高捷公司推出穿情侶裝免費搭乘輕軌、捷運活動。圖／高捷提供
明天就是520，高捷公司推出穿情侶裝免費搭乘輕軌、捷運活動。圖／高捷提供

明天就是一年一度520，今年適逢2022年5月20日，更有愛意加倍的諧音「愛你愛愛我愛你」。高捷公司繼母親節推出免費搭乘活動後，明天也響應520，只要夫妻、情侶一起穿著情侶裝，就可享免費搭乘輕軌、捷運的優惠。

高捷公司表示，近期疫情升溫，想必不少民眾的心情也大受影響，捷運與輕軌的運量也明顯受到疫情衝擊。為與民眾一起共同抗疫，也互相加油打氣，高雄捷運公司與高雄市政府捷運工程局特別選在明天520這個日子，給夫妻情侶檔小確幸。凡是夫妻情侶檔穿著情侶裝，520當天搭乘捷運或輕軌都可享有免費搭乘的優惠。

高捷提醒，搭捷運時請洽服務台，而搭輕軌如遇查票人員只要直接秀出情侶裝即可。希望這個小小優惠能夠點燃愛的花火，傳遞正向力量，讓大家用最溫暖的心，一起度過疫情的難關。高捷指出，高雄捷運、輕軌，每天落實清潔消毒等作業，請大眾在防疫期間也安心搭乘。

情侶 輕軌 520 高捷

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