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電動車產業技術發展論壇 高雄積極打造完整產業鏈

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
電動車產業技術發展目前是最夯的科技產業，高雄正積極打造完整智慧科技產業鏈及生態系，目前已經有許多應用產品。記者劉學聖／攝影
電動車產業技術發展目前是最夯的科技產業，高雄正積極打造完整智慧科技產業鏈及生態系，目前已經有許多應用產品。記者劉學聖／攝影

科技產業園區電電公會2022科技論壇今天在高雄軟體科學園區舉辦，主題為「電動車產業技術發展-智慧車輛發展新契機」，邀請高雄市副市長林欽榮等多位產官學研專家進行9場專題演講，林欽榮分享高雄正積極打造完整智慧科技產業鏈及生態系，以智慧交通搭配智慧城市，成就永續智慧新高雄，而其他多位產官學界專家代表也分享電動車最新趨勢，希望展現先進科技等新產業商機及未來合作的展望。

台灣科技產業園區電機電子工業同業公會周光春理事長指出，電動車是近年非常熱門的議題，因應現今重點議題，包含環保永續、產業市場、先進科技等，讓會員能應用台灣的資通產業優勢，在電動車產業上開創合作新契機。

此次論壇的三大重點包括，一、剖析電動車最終端關鍵零組件，與會者得以瞭解發展機會所在。二、串接電動車與綠色能源、先進智慧半導體技術重點，提前佈局未來。三、將科技產業園區與城市科技緊密相扣，讓低碳、智慧成為高雄城市亮點。

高雄市副市長林欽榮分享高雄正積極打造完整智慧科技產業鏈及生態系，以智慧交通搭配智慧城市，成就永續智慧新高雄。記者劉學聖／攝影
高雄市副市長林欽榮分享高雄正積極打造完整智慧科技產業鏈及生態系，以智慧交通搭配智慧城市，成就永續智慧新高雄。記者劉學聖／攝影
電動車產業技術發展目前是最夯的科技產業，高雄正積極打造完整智慧科技產業鏈及生態系，目前已經有許多應用產品。記者劉學聖／攝影
電動車產業技術發展目前是最夯的科技產業，高雄正積極打造完整智慧科技產業鏈及生態系，目前已經有許多應用產品。記者劉學聖／攝影
「科技產業園區電電公會2022科技論壇」今天在高雄軟體科學園區舉辦，主題為「電動車產業技術發展-智慧車輛發展新契機」，特邀高雄市副市長林欽榮等多位產官學研專家進行9場專題演講。記者劉學聖／攝影
「科技產業園區電電公會2022科技論壇」今天在高雄軟體科學園區舉辦，主題為「電動車產業技術發展-智慧車輛發展新契機」，特邀高雄市副市長林欽榮等多位產官學研專家進行9場專題演講。記者劉學聖／攝影

林欽榮 半導體 高雄市

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