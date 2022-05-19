電動車產業技術發展論壇 高雄積極打造完整產業鏈

科技產業園區電電公會2022科技論壇今天在高雄軟體科學園區舉辦，主題為「電動車產業技術發展-智慧車輛發展新契機」，邀請高雄市副市長林欽榮等多位產官學研專家進行9場專題演講，林欽榮分享高雄正積極打造完整智慧科技產業鏈及生態系，以智慧交通搭配智慧城市，成就永續智慧新高雄，而其他多位產官學界專家代表也分享電動車最新趨勢，希望展現先進科技等新產業商機及未來合作的展望。

台灣科技產業園區電機電子工業同業公會周光春理事長指出，電動車是近年非常熱門的議題，因應現今重點議題，包含環保永續、產業市場、先進科技等，讓會員能應用台灣的資通產業優勢，在電動車產業上開創合作新契機。