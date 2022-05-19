高市科技執法 這些路口不禮讓行人都會被抓到

經交通統計，高市最主要的交通違規行為有未禮讓行人、闖紅燈、紅燈右轉等，今年1至2月就有256件事故與行人相關，其中造成8死、200餘傷。為增進道安，高市交通局爭取1100萬元經費，在全市6大路口建置監控與語音警示系統，去年9月完成架設。

高市副市長林欽榮今率交通局與交大至中山／五福路口勘查系統運作情形。林欽榮表示，去年行人在路口發生事故的死亡人數占總體6.6%，大多都是駕駛人行經路口未減速、未禮讓所致。

高市交通大隊長交接張偉中指出，本季執法重點就是未依法禮讓行人，今年1月至4月交通大隊共取締2319件未禮讓行人罰單，比去同期增1924件。警察在人潮眾多的三多商圈、高科大楠梓校區、大同醫院等地點加強取締，締造安全人行環境。

張偉中說，行政院院會年初通過「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」，未禮讓行人罰鍰從3600元提高到6000元，未來三讀通過後，交大將嚴格執法。

林欽榮指出，透過攝影機、車牌、違規等辨識系統等，只要用路人未禮讓行人，透過即時偵測後違規車牌將同步投放到墊子看板，提醒駕駛違規行為，後續也會寄出罰單。交通局智運中心主任王志綱表示，系統建置後，中山／五福路口、博愛／裕誠路口平均每日未禮讓行人違規數下降約60％。