東港轉運站動土 1年後完工將成南北交通樞紐

為建構完整公路運輸網，屏東縣政府陸續完成屏東、潮州、水門等轉運站後，挑選地理位置居中的東港鎮再設轉運站，今天動土，預計112年6月完工，將成南北交通樞紐。

屏東縣長潘孟安今天上午參加動土典禮致詞表示，擁有11席月台的東港轉運站啟用，不僅能提高居民生活便利性，也提供方便遊客運用的公共運輸系統，為期300天的工期，以不打擾當地居民的方式，能夠將工程如期如質完成。

立委周春米致詞指出，完工後，屏東將有多點的轉運站和軌道交通運輸系統，能提供外地遊客更方便運用的公共運輸系統，輕鬆到達屏東各個景點。

屏東縣政府交通旅遊處指出，東港轉運站設立在地屬貫南北、承內外的東港鎮，為漁港、觀光休閒、民生運輸等多元重鎮，為紓解交通需求流量，配合舊台鐵東港站土地都市計畫變更，將鎮公所、聯合辦公大樓、王船博物館等公共設施整合建置，未來高墾線、公路客運、市區公車、小黃公車等12條路線進入，成為重要交通節點。

交通旅遊處表示，東港轉運站興建1樓客運轉運站、規劃11席月台及機車停車格142格，總經費新台幣8600萬元，預計於112年6月完工。