東港轉運站定6月啟用 成為屏東中部交通樞紐

屏東縣政府強化各公共運輸路線及運具接駁服務，繼陸續完成屏東、潮州、水門等客運轉運站後，為建構完整並無縫接軌的公路運輸路網服務，提供縣民及遊客完善便捷的交通服務，位於屏東中部的東港轉運站今天動土，保留老樹、興建1樓客運轉運站、11席公車月台，預定明年6月完工，成為縱貫屏東南北的重要交通轉運樞紐。

原屏東客運東港站位於鎮中心輔英醫院旁，隨著東港市區近年快速發展，也出現交通壅塞問題，為配合舊有台鐵東港站土地都市計畫變更，縣府將東港鎮公所、聯合辦公大樓、王船博物館、社福館、停車場、轉運站等公共設施整合建置，未來東港轉運站將整合高雄墾丁線、公路客運、市區公車、小黃公車等12條路線，成為屏東中部重要的交通節點。

東港轉運站工程由公路總局補助5650萬元，縣府自籌2950萬元，總工程費達8600萬元；立委周春米說，縣府近年力推此案，為改善東港地區交通情況，她在立法院也多次發文並與公路總局協調，各方努力下今天終於動土。未來也會緊盯進度，希望明年中前能夠完成相關建設；另屏南的恆春轉運站也已爭取成功，屆時屏東將有多點的轉運站和軌道交通運輸系統，能提供外地遊客更方便的公共運輸系統，輕鬆到達屏東各個景點。