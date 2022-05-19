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高市社宅陸續動工 市府啟動修法放寬承租資格限制

中央社／ 高雄19日電

高市社宅陸續動工，目標興建逾萬戶，高雄市政府都發局配合社宅後續招租，啟動社宅出租辦法修法，將放寬家庭年所得水準資格限制與簡化申辦程序，預定8月底完成修法。

高市府與中央國家住都中心預計合作興建逾萬戶社宅，已陸續動工，其中興建中的凱旋青樹社宅也預定9月完工啟用。

都發局今天發布新聞稿宣布，為配合社宅後續招租，放寬申請資格、擴大照顧弱勢、簡明受理流程、訂定合理租金及多元社宅政策等變革，已啟動社宅出租辦法修法程序，預定8月底完成修法。

都發局表示，現行高雄市社會住宅出租辦法為民國107年4月19日訂定，歷經4年，且市府持續有新的住宅政策方案，因此有修訂需要；此次修法重點主要是放寬家庭年所得水準資格限制與簡化申辦程序。

都發局指出，現行申請資格必須同時符合家庭年所得低於當年度50分位點（110年度為新台幣115萬元），且所得總額按家庭成員人數平均每人每月不超過最低生活費3.5倍；因2個條件都要符合，條件較嚴苛，恐排擠到年輕育兒家庭。

因此，修法將取消50分位點上限，僅保留平均每人每月最低生活費3.5倍以下，以嘉惠更多年輕育兒家庭。

此外，現行申請流程是先抽序位籤再進行資格審查，但考慮到序位在前者未必符合資格，對資格符合但序位在後的申請者較不公平，將修法調整申請流程改為先資格審查通過後，再進行抽籤，並依序位看屋選戶。

都發局表示，現行租金訂定僅考量成本效益、市有財產規定及不動產估價結果，未充分反映市場行情，為避免落差過大，市府將修法增訂須參酌民間租賃市場行情，以擴大租金查調樣本數，訂定民眾合理可負擔租金。

都發局長吳文彥說，為因應多元住宅政策，現行出租辦法也將增訂配合政策需求經專案核准實施的彈性；目前修法草案已完成，後續將提市府法制局法規委員會審議，再送市政會議通過後即發布實施。

社宅 高雄市

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