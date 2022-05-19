高雄小港機場將改建 陳致中建議闢地下道串聯南北交通

高雄小港機場具有宵禁、跑道過短等問題，將展開修建。議員陳致中指出，小港機場長期阻斷南北交通，中山路與高鳳路交通壅塞，建議比照松山機場打造復北機場地下道，以利南北串聯。市長陳其邁表示，交通部正進行機場拓建計畫，會跟交通部建議納入。

行政院核定高雄國際機場修建經費，總經費747.7億元，將興建新航廈、整建機坪、轉運中心、捷運站聯通道等工程，預定2025年發包。

陳致中今日在議會總質詢指出，市長曾說過，城市機場有其必要性，目前小港機場是東西向機場，位置長期阻斷南北交通，左邊是高雄港區、右邊是鳳山丘陵，前方中山路與後方高鳳路大小車流壅塞、事故多，機場置中、長期阻斷南北交通，台北市1997年興建穿越松山機場的復北地下道，可節省20分鐘至40分鐘通行時間，建議小港也應比照規畫穿越機場的地下道。

陳其邁回應，打通小港地區桂林至中原交通未來勢在必行，機場擴建計畫中，會跟交通部建議同步納入，才能解決小港地區交通上的彼此連結，否則現在桂林到中原要繞很大一圈，對高松、大坪頂居民影響也很大，這是最好的方案。

此外，陳致中提出，東西向軌道或運輸目前多數其中在北高雄，南高雄小港與林園大寮之間也應該啟動東西向軌道或其他交通規畫。陳其邁說，大寮有道路從鳳山水庫串連至小港，不過路幅狹小，應列入優先拓寬，路網部分目前有很多條捷運施作中，再請捷運局規畫評估。