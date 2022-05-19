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恢復旗山觀光人潮 議員促修復角樓

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
旗山糖廠設於1909年，現轉型為觀光景點，假日有不少遊憩人潮。記者林巧璉／翻攝
旗山糖廠設於1909年，現轉型為觀光景點，假日有不少遊憩人潮。記者林巧璉／翻攝

「旗山缺一條通學步道」，高市議員林義迪表示，旗山民眾都在等一條通學步道，明天旗山車站到延平一路688巷開闢工程將舉辦開工典禮，副市長林欽榮表示，工程將於今8月底完工。

林義迪說，地方都希望盡速開通旗山區延平里688巷與中山南街1巷，完善規畫旗山國中通學步道，讓大家方便通至火車站，也讓市民有更好的人行環境。

旗山車站是旗山人生活重心，附近的角樓更是觀光地標。林義迪表示，角樓是地方重要地標，但卻破爛不堪，希望市府能向文化部爭取經費改善角樓，未來可考慮是否委外經營或者是BOT，重振旗山觀光榮景。

陳其邁表示，整修經費約4600萬元，未來也會邀請專高雄大學教授陳啟仁再次現場會勘，對文化保留、建物修補提出方案。

旗山糖廠設於1909年，過去主要產製特製白糖，日式廠房、紅磚倉庫和廠長宿舍仍保存完整，也是觀光好去處。林義迪表示，旗山地區需要精緻農產的展示中心，建議市府在旗山糖廠設立小農市集，如同高雄物產館行銷在地農特產品。

火車站 高雄大學

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