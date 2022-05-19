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高史博推「博物館共學」 補助偏鄉學子參觀交流

中央社／ 高雄19日電

高史博推動「博物館共學」，補助偏鄉師生到館參觀，近期與民間團體合作舉辦「山海共學計畫」，邀那瑪夏與鹽埕區國小生交流，參觀博物館、體驗山區和海邊不同活動與文化。

高雄市立歷史博物館今天發布新聞稿指出，配合正在進行的「展高雄：山鹿與苦花魚－那瑪夏特展」，在財團法人高雄市清景麟教育基金會藝文支持下舉辦「山海共學計畫」，邀請那瑪夏區民生國小、民權國小與鹽埕區光榮國小學生，參觀博物館教育，體驗不同生活環境、語言文化，促進城鄉學校交流。

活動邀請成長在上游山林河谷之間的民生、民權國小學生，前往位處下游河港環境的光榮國小，讓從未接觸過獨木舟等水域活動的學生，留下難得經驗，並且進入位於愛河畔的高史博參觀那瑪夏特展，從博物館視角加深對鄉土認識。光榮國小學生則前往那瑪夏，親自到民生、民權國小認識體驗布農族與卡那卡那富族文化，滿載而歸。

清景麟教育基金會表示，結合產官學資源，深耕人文教育，提供偏鄉學童教育資源一直是基金會初衷，藉共同推廣「山海共學計畫」，引領孩童實際踏查，有利拓展學習領域與文化經驗，了解不同族群文化，拉近城鄉差距，共享資源與知識。

高史博代理館長李旭騏說，作為城市歷史與土地文化的窗口，高史博長年推動「高雄學教育」，積極策畫大高雄歷史常設展與各式特展，期許藉由多元主題的展示推廣，落實博物館文化平權的價值與目標；也自行規劃「探索大高雄－博物館共學」，補助偏鄉國小到博物館參觀、見學，提供更多元的歷史學習機會，期盼民間各界能一起共襄盛舉，助更多偏遠地區學子親近博物館資源。

高史博說明，「探索大高雄－博物館共學偏鄉國小國中參觀補助計畫」預計於5月30日至6月6日開放資格登記，預計補助20所符合資格的偏遠、特偏及極偏地區國中小於下半年到館參觀學習，補助內容每校以交通費新台幣1萬2000元為限。

博物館 那瑪夏 偏鄉

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