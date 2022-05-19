高醫同盟公園採檢站今早暫停 民眾別白跑

高雄市設有23處社區採檢站，但衛生局昨夜緊急通知，高醫同盟公園站今天上午因「場地因素」暫停採檢，民眾可避開此時段或就近到其他22處採檢，高醫表示，主要是公園有養護工程施工，因此暫停。

高雄市共開設23處社區採檢站，提快篩陽性和接觸匡列對象進行PCR採檢，其中7處車來速採檢站，周一至周日每天上午9點到12點，下午1點到5點，晚上6點到9點提供服務，高醫同盟公園站是車來速採檢站之一。

高市衛生局昨夜緊急通告，高醫同盟公園站今早暫停採檢，高醫表示，由於場站有養護工程施工，因此暫停。