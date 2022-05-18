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最強金控財務長 最新11大總體經濟情勢預言出爐

影／麥森瓷器特展移師高雄漢來 富豪藏家現身

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
麥森瓷器特展中身影曼妙的櫻花女舞者（左）與歡樂繽紛小金鳥瓷偶（右）。記者王昭月／攝影
麥森瓷器特展中身影曼妙的櫻花女舞者（左）與歡樂繽紛小金鳥瓷偶（右）。記者王昭月／攝影

德國麥森瓷工坊引以為傲的「藍色交叉雙劍」標誌今年屆滿300周年，突破疫情限制，麥森瓷器大師們2022年精采作品即起至5月24日在高雄漢來飯店一樓EventHall展出，首日發表會吸引不少收藏家現身，總代理國裕精品執行董事欒慎寰透露，遠雄The One多位豪宅主人都指定珍藏。

麥森瓷工坊邁過四個世紀，為歐洲瓷器藝術奠立良好基礎，也引領全球瓷藝品味。1722年起每件麥森出品的瓷器都繪上藍色交叉雙劍標誌，代表著麥森品質保證，獲各國收藏家爭相典藏。高雄市亞灣區近年豪宅林立，每年麥森瓷器特展移師高雄發表，均有不少老面孔現身參觀，其中不乏名宅富豪，有人收藏麥森瓷器已達20年。

「2022雙劍麥森—雙劍無雙瓷器瑰寶」特展高雄場今天起至24日在漢來飯店1樓EventHall舉行，展出50件名師精品，今年最推薦的5大名品包括高達102公分的「春光花自濃」花瓶，由史蒂芬‧米柯奇(SteffenMikosch)大師以黃金表達陽光的絢麗，用畫筆記錄罌粟花在燦陽下的美麗丰姿。

另展場上最高價的要屬洛可・罕米傑(RoccoHummitzsch)創作的「春山鳥囀」花瓶，豐盛的瓜果象徵富足與無憂；一對鸚鵡正以鳥喙示愛，洋溢幸福，是荷蘭畫風的代表作。另一件 「德勒斯登茨溫格宮冠冕王」，源自薩克森選帝侯奧古斯特二世送給皇后的珠寶盒，整體設計精巧華美。

麥森畫家馬緹娜‧茨爾(MartinaSzehr)創作的「雙護衛艦」壁畫，畫的是建於1655年的法國海軍戰艦「大力神」號及法國將軍德拉法耶特侯爵擔任船長時建造的18世紀戰艦，將戰艦兼貿易船的珍貴歷史繪成壁畫流傳。戴勒夫‧瑞特（DetlefRitter)創作的「流水人家」壁畫， 細膩寫實。欒慎寰說，每一件珍品要價不菲，全球只限量10件，更顯珍稀。

高達102公分的「春光花自濃」花瓶，由史蒂芬‧米柯奇(SteffenMikosch)大師以黃金表達陽光的絢麗，用畫筆記錄罌栗花在燦陽下的美麗丰姿。圖／國裕精品提供
高達102公分的「春光花自濃」花瓶，由史蒂芬‧米柯奇(SteffenMikosch)大師以黃金表達陽光的絢麗，用畫筆記錄罌栗花在燦陽下的美麗丰姿。圖／國裕精品提供
「2022雙劍麥森—雙劍無雙瓷器瑰寶」特展高雄場首日，吸引不少收藏家現身。記者王昭月／攝影
「2022雙劍麥森—雙劍無雙瓷器瑰寶」特展高雄場首日，吸引不少收藏家現身。記者王昭月／攝影
罕米傑(RoccoHummitzsch)創作的「春山鳥囀」花瓶，豐盛的瓜果象徵富足與無憂；一對鸚鵡正以鳥喙示愛，洋溢幸福。圖／國裕精品提供
罕米傑(RoccoHummitzsch)創作的「春山鳥囀」花瓶，豐盛的瓜果象徵富足與無憂；一對鸚鵡正以鳥喙示愛，洋溢幸福。圖／國裕精品提供
戴勒夫‧瑞特（DetlefRitter)創作的「流水人家」壁畫，畫了23隻鳥禽，趣味橫生。圖／國裕精品提供
戴勒夫‧瑞特（DetlefRitter)創作的「流水人家」壁畫，畫了23隻鳥禽，趣味橫生。圖／國裕精品提供
國裕精品執行董事欒慎寰（見圖）表示，高達102公分的「春光花自濃」花瓶，由史蒂芬‧米柯奇(SteffenMikosch)大師以描金技法表達絢麗陽光，也記錄罌栗花在燦陽下的美麗丰姿。記者王昭月／攝影
國裕精品執行董事欒慎寰（見圖）表示，高達102公分的「春光花自濃」花瓶，由史蒂芬‧米柯奇(SteffenMikosch)大師以描金技法表達絢麗陽光，也記錄罌栗花在燦陽下的美麗丰姿。記者王昭月／攝影
「2022雙劍麥森—雙劍無雙瓷器瑰寶」特展高雄場今天起至24日在漢來飯店1樓EventHall舉行。記者王昭月／攝影
「2022雙劍麥森—雙劍無雙瓷器瑰寶」特展高雄場今天起至24日在漢來飯店1樓EventHall舉行。記者王昭月／攝影

壁畫 標誌 法國

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