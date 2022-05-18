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最強金控財務長 最新11大總體經濟情勢預言出爐

520來高雄放閃 觀光局推薦13處港都夜生活

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
愛河灣燈光美景，彷彿大型戶外劇場，夜間氣氛浪漫。圖／高市觀光局提供
愛河灣燈光美景，彷彿大型戶外劇場，夜間氣氛浪漫。圖／高市觀光局提供

520將至，高市觀光局今公布約會、示愛指南，更在高雄旅遊網整理出「夜間觀光」專區，推薦愛河灣、壽山情人觀景台、白色戀人貨櫃屋等13處唯美夜景，更有市區多家餐廳提供好康優惠。邀請民眾到高雄共度浪漫周末，享受專屬的港都無限美景及澎湃美食。

觀光局在「高雄旅遊網」建置「夜間觀光」專區，精選13處適合觀賞夜景的地點，像是有如光影匯演大劇場「愛河灣」是遊客來高雄必遊之地，每個角度觀賞都有不同的面貌；「壽山情人觀景台」依山傍海、居高臨下，是本市具代表性的夜間觀光景點，城市街景與港景一覽無遺；其他還有遠眺大小崗山的「中寮山」、充滿摩登現代的「興達港情人碼頭」、愛河之心、白色戀人貨櫃屋、前鎮之星、蓮池潭、大港橋、高雄市立圖書館總館、高屏溪斜張橋、駁二藝術特區、旗津風車公園等，讓民眾能一覽高雄壯闊細緻的無敵夜景。

觀光局長周玲妏表示，高雄幅員遼闊每個地方都有獨特的風景。尤其是黃昏後華燈初上，美麗的城市在夜晚中披上不同燈光色彩後，都有一方寧靜的美地，讓民眾能與另一半靜享520的甜蜜。

不少餐飲業者也在520當天推出各項優惠，如旗津沙灘吧，自5月20日至22日下午4點至6點推出2小時暢飲。新開幕的旗津海之星沙灘俱樂部，也很適合年輕朋友一同前往放鬆品嚐美食。「MU Seasonal Cuisine沐創作季節料理」招待情侶夫妻用餐香檳各一杯，英迪格酒店更推出「星光遊樂園」，將巨型夢幻球池及白色旋轉木馬搬上飯店頂樓。比歐緻居飯店頂樓餐廳-眺吧餐酒館，將於520當天甜蜜限定推出「花系」微醺調酒冰棒，此次特別採用色彩繽粉、新鮮又無毒的食用花卉作為素材，讓微醺調酒冰棒多了點春天的氣息。

高雄萬豪酒店烘焙坊在520當天推出Valrhona手工生巧克力買一送一，代表雙倍的愛，獻給懂愛的人。11樓美享地餐廳(Majesty)及T-Fusion則祭出每人1280+10%，暢飲香檳、粉紅酒、氣泡酒、白酒，盡情享受微醺時光。

「H2O水京棧國際酒店」、「天子閣飯店」、「互舍酒店」、「圓山大飯店」也都推出相關優惠活動，還有優質的「高雄餐盤發現計畫」餐酒館。（相關優惠訊息可至「高雄旅遊網」查詢）

觀光局進一步說明，近期在本市陸續增加多項夜間光環境建置，也將台灣燈會備受好評的作品移置旗津續展，營造夜間氛圍，包含金獅湖的夜間光環境、旗津豐收廣場前的「未來遊燈飾-光影振幅」、旗津貝殼館的「未來遊燈飾-光幻映像」、「引路使者」等。更在沙灘上打造「藍眼淚」般的夢幻場景，都成為民眾打卡新亮點。

業者推出520當天限定「花系」微醺調酒冰棒，還等什麼快來拍一波。照片提供／比歐緻居飯店頂樓餐廳-眺吧餐酒館
業者推出520當天限定「花系」微醺調酒冰棒，還等什麼快來拍一波。照片提供／比歐緻居飯店頂樓餐廳-眺吧餐酒館
高雄旗津新開幕的海之星沙灘俱樂部。圖／高市觀光局提供
高雄旗津新開幕的海之星沙灘俱樂部。圖／高市觀光局提供
興達港情人碼頭夜景繽紛華麗，猶如海上明珠。圖／高市觀光局提供
興達港情人碼頭夜景繽紛華麗，猶如海上明珠。圖／高市觀光局提供
高雄壽山LOVE觀景平台是熱門的約會景點，可一覽高市夜景。圖／高市觀光局提供
高雄壽山LOVE觀景平台是熱門的約會景點，可一覽高市夜景。圖／高市觀光局提供
業者推出520當天手工生巧克力買一送一，代表雙倍的愛，獻給懂愛的人。照片提供／高雄萬豪酒店
業者推出520當天手工生巧克力買一送一，代表雙倍的愛，獻給懂愛的人。照片提供／高雄萬豪酒店

520 英迪格酒店 觀光局

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