快訊

捨命救人的鄭達志醫師：追悼美國南加州教堂槍擊案

北投退伍女軍人中威力彩頭獎 兌獎後最想做這件事

國民黨徵召張善政選桃園 羅智強發聲了

高雄這條路違停亂象多 民代盼劃設車位從根本改善

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄仁武警分局在4月至5月中旬，共在中山路取締745件各項交通違規，其中違停以466件居冠。記者陳弘逸／攝影
高雄仁武警分局在4月至5月中旬，共在中山路取締745件各項交通違規，其中違停以466件居冠。記者陳弘逸／攝影

高雄市大社區中山路是往返仁武、楠梓區主要道路，因路幅小、店家多，違停亂象多，是易肇事路段，市府本月公告禁15噸以上大貨車進中山路，也搭配執法。地方民代盼增設停車場及劃設車位從公本改善；市府交通局表示，除限制大車竟出搭配警方執法，已著手增設停車格，另尋增設路外停車場空間。

市府交通局指出，大社區中山路屬社區機能道路，該處住商混和，同時也是國一與國十的重要幹道，現有停車格位常因店家、居民及附近租屋學生活動而有所不住，進而造成違規並排停車，占用車道等情形。

月前還發生騎士雙載為閃避違停車輛，遭曳引車撞擊重傷的事故，市府於月前公告5月2日起早中晚三時段禁止15噸以上大貨車進入中山路時段，此外，警方也加強取締，減緩事故。

因應事故仁武警分局在4月至5月中旬，共在中山路取締745件各項交通違規，其中違停以466件居冠，相較去年373件，增93件，但交通事故也從去年同期21件，減至10件。

市議員許慧玉說，大社區中山路人車流量相當大，本身服務處就設於大社中山路，對面又是果菜市場，對於周遭交通亂象特別有感，尤其到上下班尖峰時刻或用餐時段，中山路更擠滿人車，通行非常不便又危險。

許慧玉說，曾在陳菊任內提出中山路劃設停車位構想，但此建議曾受當地抨擊，有部分店家認為門口被劃設停車位恐影響生意，後續改善便無下文，道路問題至今也未獲改善。

為讓中山路更整齊與安全，許認為，規劃停車位問題迫在眉睫，靠警力取締治標不治本，應從根本且長遠的思維來改善。

交通局表示，短期先以限制貨車進入時段，並請警方加強取締減少違規，後續將向大坪數店家商討增設民用的停車格位，同時也會持續尋找可用空間增設路外停車場。

高雄仁武警分局在4月至5月中旬，共在中山路取締745件各項交通違規，其中違停以466件居冠。記者陳弘逸／攝影
高雄仁武警分局在4月至5月中旬，共在中山路取締745件各項交通違規，其中違停以466件居冠。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府交通局於月前公告5月2日起早中晚三時段禁止15噸以上大貨車進入大社區中山路時段。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府交通局於月前公告5月2日起早中晚三時段禁止15噸以上大貨車進入大社區中山路時段。記者陳弘逸／攝影
高雄仁武警分局在4月至5月中旬，共在中山路取締745件各項交通違規，其中違停以466件居冠。記者陳弘逸／攝影
高雄仁武警分局在4月至5月中旬，共在中山路取締745件各項交通違規，其中違停以466件居冠。記者陳弘逸／攝影
高雄仁武警分局在4月至5月中旬，共在中山路取締745件各項交通違規，其中違停以466件居冠。記者陳弘逸／攝影
高雄仁武警分局在4月至5月中旬，共在中山路取締745件各項交通違規，其中違停以466件居冠。記者陳弘逸／攝影
大社區中山路月前還發生騎士雙載為閃避違停車輛，遭曳引車撞擊重傷的事故。記者陳弘逸／翻攝
大社區中山路月前還發生騎士雙載為閃避違停車輛，遭曳引車撞擊重傷的事故。記者陳弘逸／翻攝

違停 停車場

延伸閱讀

小黃女司機遭通緝 買快篩劑併排違停被逮還吃罰單

高雄2筆逾百億元土地 7月底公開標售

不願付費！嘉市公有停車場改收費 周邊違停增加

月開近400件違停遭調職 員警喊遭懲罰、分局認無不當

相關新聞

城中城傷痛地變身公園…不蓋廁所被質疑歧視 高市府回應

去年10月奪走46條人命的高雄城中城大火，建物拆除告一段落，今辦圓滿祈安植福典禮，原址變身為公園，都發局同步啟動府北里環...

墾丁人氣沙灘這幕讓人搖頭 髒臭「黑水溝」就在一旁

墾丁國家公園高人氣的南灣和大灣遊憩沙灘，被旅遊界譽為可媲美國際級的沙灘，最近沙灘又出現髒汙「黑水溝」，遊客直指「美麗墾丁...

記得金門島：用鏡頭記錄這座島嶼風起雲湧的歷史

隨著數位拍攝技術的進步、串流平台的彼此競爭，現代人已經有這輩子可能都看不完的影片、數不清並且持續新增的片單，不斷刺激著我們的感官，但感官與好奇心總有疲乏的一天，每當這種疲乏感產生時，我總會想重新看部紀錄片來回歸初心。

麥當勞真的沒薯條 高雄民眾連跑三家店搶買

「歡迎光臨，目前沒有薯條！」昨天麥當勞傳出薯條即將缺貨，今起不少分店已掛出缺薯條公告，「因全球航運不穩本餐廳薯條相關產品...

求職網有詐！新鮮人無辜變車手 議員要求勞工局應嚴查

不少人都會透過求職網站找工作，尤其是新鮮人對於1111、518等大型求職網更是不疑有他，但小心，這些求職平台已有詐騙集團...

影／城中城危樓拆除克服無梁板特殊結構 9月闢建公園

造成46人死亡的高雄「城中城」危樓，經過108天工期，將於5月20日拆除完畢。高雄市政府工務局今天在現址舉行圓滿祈安植福...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。