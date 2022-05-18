高雄這條路違停亂象多 民代盼劃設車位從根本改善

高雄市大社區中山路是往返仁武、楠梓區主要道路，因路幅小、店家多，違停亂象多，是易肇事路段，市府本月公告禁15噸以上大貨車進中山路，也搭配執法。地方民代盼增設停車場及劃設車位從公本改善；市府交通局表示，除限制大車竟出搭配警方執法，已著手增設停車格，另尋增設路外停車場空間。

市府交通局指出，大社區中山路屬社區機能道路，該處住商混和，同時也是國一與國十的重要幹道，現有停車格位常因店家、居民及附近租屋學生活動而有所不住，進而造成違規並排停車，占用車道等情形。

月前還發生騎士雙載為閃避違停車輛，遭曳引車撞擊重傷的事故，市府於月前公告5月2日起早中晚三時段禁止15噸以上大貨車進入中山路時段，此外，警方也加強取締，減緩事故。

因應事故仁武警分局在4月至5月中旬，共在中山路取締745件各項交通違規，其中違停以466件居冠，相較去年373件，增93件，但交通事故也從去年同期21件，減至10件。

市議員許慧玉說，大社區中山路人車流量相當大，本身服務處就設於大社中山路，對面又是果菜市場，對於周遭交通亂象特別有感，尤其到上下班尖峰時刻或用餐時段，中山路更擠滿人車，通行非常不便又危險。

許慧玉說，曾在陳菊任內提出中山路劃設停車位構想，但此建議曾受當地抨擊，有部分店家認為門口被劃設停車位恐影響生意，後續改善便無下文，道路問題至今也未獲改善。

為讓中山路更整齊與安全，許認為，規劃停車位問題迫在眉睫，靠警力取締治標不治本，應從根本且長遠的思維來改善。