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城中城傷痛地變身公園…不蓋廁所被質疑歧視 高市府回應

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
去年10月奪走46條人命的高雄城中城大火，建物拆除告一段落，今辦圓滿祈安植福典禮，原址即將變身為公園。記者王慧瑛／攝影
去年10月奪走46條人命的高雄城中城大火，建物拆除告一段落，今辦圓滿祈安植福典禮，原址即將變身為公園。記者王慧瑛／攝影

去年10月奪走46條人命的高雄城中城大火，建物拆除告一段落，今辦圓滿祈安植福典禮，原址變身為公園，都發局同步啟動府北里環境再生工程，為周遭6棟老舊建物立面拉皮整建，預計今年9月完成。

人安基金會高雄平安站長林松柏質疑，公園內不蓋廁所是怕街友在裡頭洗澡或占用，若歧視無家可歸只能使用公廁的街友，安全問題可採限時開放，夜間將公廁鎖起來，清潔等管理可經由跨單位溝通配合來解決，而不是怕街友占用廁所就損失全體民眾權益。

副市長林欽榮回應，沒蓋廁所不是歧視，廁所、垃圾桶已不是公園標配，考量附近有設置廁所的超商，如廁不至於不便。日前地方說明會上，居民反映要有機車停車格、共融遊具等，這些會納入規畫。

「鬼樓沒有鬼，漠不關心才是心中的鬼！」林松柏說，人安基金會是離城中城最近的NGO團體，思索著城中城過去、現在和未來有滿滿感慨，之前參加城中城大樓改建公園說明會後，有深深無力感，尤其是城中城變身後的公園將不會蓋公廁一事，讓他覺得相當不友善。

林松柏說，該處公園不蓋廁所的理由，是市府顧及街友會在裡頭洗澡或占用，若是因為這理由，剝奪其他人使用公廁權利，是不是乾脆建議比較無法憋尿的族群都不該來這處公園，況且人都有三急，難道要這些人在草皮或附近住家巷弄解決，「豈不是更造成附近住家困擾和環境髒亂嗎？」

林也說，公部門若歧視無家可歸、買不起廁所，只能使用公廁的街友沒關係，「畢竟國家及各政黨從來沒有想要解決根本問題」，公廁安全問題可採取限時開放，夜間上鎖管理，養工處、環保局、警察局等單位可合作稽察，種種問題可經由跨單位溝通配合解決，顧慮街友占用廁所就損失民眾權益，未免太消極。站在服務街友的基金會立場下，期待政府不會是解決有需求的街友，而是應該是要解決人民需求才對。

對於林松柏的質疑，林欽榮強調，不蓋廁所理由不是歧視或顧慮街友因素，是該處公園基地不大，附近就有超商等場地可解決如廁需求。

位在鹽埕區府北路、樓高12層的城中城，曾是鹽埕區黃金位置，風光一時，去年10月14日凌晨一把惡火，建物被大火吞噬，經高雄土木、結構技師及建築師公會三大公會鑑定為危樓，市府110年12月16日進行強制拆除作業，歷經1個月內部廢棄物清理，及約4個月拆除作業，建物結構體大致拆除完工。

林欽榮強調，城中城危樓拆除已告一段落，也是邁向另一個新階段開始，原址交由養工處開闢公園，預訂5月27日舉行動土典禮，5月9日他出席公園設計社區說明會，聽到市民對新建公園的期許，公園完成後將成為周邊社區內的中庭花園，基地周邊大樓將坐擁公園第一排絕佳景致。

人安基金會高雄平安站站長林松柏說，人安基金會是離城中城最近的NGO團體，思索著城中城的過去、現在和未來有滿滿感慨。記者王慧瑛／攝影
人安基金會高雄平安站站長林松柏說，人安基金會是離城中城最近的NGO團體，思索著城中城的過去、現在和未來有滿滿感慨。記者王慧瑛／攝影
去年10月奪走46條人命的高雄城中城大火，建物拆除告一段落，今辦圓滿祈安植福典禮，原址即將變身為公園。記者王慧瑛／攝影
去年10月奪走46條人命的高雄城中城大火，建物拆除告一段落，今辦圓滿祈安植福典禮，原址即將變身為公園。記者王慧瑛／攝影

街友 林欽榮 高雄城中城

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