快訊

基隆2歲男童死後3日 父今還原實際真相：都在等救治

人為故意墜機？華爾街日報MU5735空難說了什麼

小琉球共融式公園開工 無敵海景全齡都適用

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安今天跨海主持琉球鄉特色遊戲場動土儀式，他說，共融公園藍圖拼上離島重要拼圖，以「海島迴琉」為主題。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安今天跨海主持琉球鄉特色遊戲場動土儀式，他說，共融公園藍圖拼上離島重要拼圖，以「海島迴琉」為主題。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府推動一鄉鎮一特色遊戲場建置，已完成12處， 縣長潘孟安今天跨海主持琉球鄉特色遊戲場動土儀式，他說，共融公園藍圖拼上離島重要拼圖，以「海島迴琉」為主題，除增加夜間照明、遊戲和體健設施外，更原地保留樹木及草地，讓大小朋友夜晚也能坐在舒適草坪上話家常、觀星探索宇宙，預計11月底前開園。

縣長潘孟安表示，過去在孩提時代，公園裡常見廠商制式化的罐頭遊具，孩童沒有所謂的選擇權，更缺乏在地特色，2017年縣府團隊於縣議會提出兒童表意權後，興起一股全國罐頭遊具檢視的風潮，各縣市紛紛至屏東取經，探討如何將閒置空間活化再利用以及將遊具融入在地元素，讓共融公園不只能傾聽孩童意見，更能營造友善空間，讓身障者、長輩都能一同使用。

他說，琉球共融公園是全台最靠海的共融公園，周邊鄰近日照中心、活動中心、失智據點、護理之家及幼兒園，為了讓民眾有個運動、遊樂、培養親子感情處所，打造佔地0.8公頃大型共融式遊戲空間和在地特色打造的遊具外，更規畫多樣體健設施、挑戰性高的溜滑梯、觀星草坪、超大滑面滑道，以打造趣味、友善、無障礙的共融空間，公園不再成為孩子單一的遊戲天堂，而是全民運動休閒的好地點。

縣府城鄉發展處表示，琉球是座美麗的珊瑚礁島嶼，海洋資源生生不息，在設計上以海洋為理念，海波浪迴圈的線型作為園區的步道系統，遊具多層次的平台設計如同礁石般錯落堆疊，又因位處半山腰上配合高聳的遊具設施，創造登高眺望海洋的機會，園區融入高齡者及身障使用需求，提供各年齡層可使用的共融空間，年底前民眾就可享有獨樹一幟的海島遊戲公園。

屏東縣長潘孟安今天跨海主持琉球鄉特色遊戲場動土儀式，他說，共融公園藍圖拼上離島重要拼圖，以「海島迴琉」為主題。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安今天跨海主持琉球鄉特色遊戲場動土儀式，他說，共融公園藍圖拼上離島重要拼圖，以「海島迴琉」為主題。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安今天跨海主持琉球鄉特色遊戲場動土儀式，他說，共融公園藍圖拼上離島重要拼圖，以「海島迴琉」為主題。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安今天跨海主持琉球鄉特色遊戲場動土儀式，他說，共融公園藍圖拼上離島重要拼圖，以「海島迴琉」為主題。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安今天跨海主持琉球鄉特色遊戲場動土儀式，他說，共融公園藍圖拼上離島重要拼圖，以「海島迴琉」為主題。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安今天跨海主持琉球鄉特色遊戲場動土儀式，他說，共融公園藍圖拼上離島重要拼圖，以「海島迴琉」為主題。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 琉球 身障者

延伸閱讀

屏東+1536！連7天單日確診破千 縣內第三劑涵蓋率59%

潘孟安任內倒數第二施政報告 稱一天當兩天用

潘孟安施政報告後 蔣月惠下跪、丟資料 議長怒擾亂議事

屏縣累計確診破萬例 潘孟安：幼童、長輩盡快施打疫苗

相關新聞

墾丁人氣沙灘這幕讓人搖頭 髒臭「黑水溝」就在一旁

墾丁國家公園高人氣的南灣和大灣遊憩沙灘，被旅遊界譽為可媲美國際級的沙灘，最近沙灘又出現髒汙「黑水溝」，遊客直指「美麗墾丁...

記得金門島：用鏡頭記錄這座島嶼風起雲湧的歷史

隨著數位拍攝技術的進步、串流平台的彼此競爭，現代人已經有這輩子可能都看不完的影片、數不清並且持續新增的片單，不斷刺激著我們的感官，但感官與好奇心總有疲乏的一天，每當這種疲乏感產生時，我總會想重新看部紀錄片來回歸初心。

麥當勞真的沒薯條 高雄民眾連跑三家店搶買

「歡迎光臨，目前沒有薯條！」昨天麥當勞傳出薯條即將缺貨，今起不少分店已掛出缺薯條公告，「因全球航運不穩本餐廳薯條相關產品...

求職網有詐！新鮮人無辜變車手 議員要求勞工局應嚴查

不少人都會透過求職網站找工作，尤其是新鮮人對於1111、518等大型求職網更是不疑有他，但小心，這些求職平台已有詐騙集團...

影／城中城危樓拆除克服無梁板特殊結構 9月闢建公園

造成46人死亡的高雄「城中城」危樓，經過108天工期，將於5月20日拆除完畢。高雄市政府工務局今天在現址舉行圓滿祈安植福...

中央洩題幫超前部署？ 陳其邁：高雄早就準備好

中央流行疫情指揮中心近日放寬、簡化抗病毒口服藥物的領藥流程，高市長陳其邁昨也宣布，高市一站式領藥服務開跑。被問及是否是因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。