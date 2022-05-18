小琉球共融式公園開工 無敵海景全齡都適用

屏東縣政府推動一鄉鎮一特色遊戲場建置，已完成12處， 縣長潘孟安今天跨海主持琉球鄉特色遊戲場動土儀式，他說，共融公園藍圖拼上離島重要拼圖，以「海島迴琉」為主題，除增加夜間照明、遊戲和體健設施外，更原地保留樹木及草地，讓大小朋友夜晚也能坐在舒適草坪上話家常、觀星探索宇宙，預計11月底前開園。

縣長潘孟安表示，過去在孩提時代，公園裡常見廠商制式化的罐頭遊具，孩童沒有所謂的選擇權，更缺乏在地特色，2017年縣府團隊於縣議會提出兒童表意權後，興起一股全國罐頭遊具檢視的風潮，各縣市紛紛至屏東取經，探討如何將閒置空間活化再利用以及將遊具融入在地元素，讓共融公園不只能傾聽孩童意見，更能營造友善空間，讓身障者、長輩都能一同使用。

他說，琉球共融公園是全台最靠海的共融公園，周邊鄰近日照中心、活動中心、失智據點、護理之家及幼兒園，為了讓民眾有個運動、遊樂、培養親子感情處所，打造佔地0.8公頃大型共融式遊戲空間和在地特色打造的遊具外，更規畫多樣體健設施、挑戰性高的溜滑梯、觀星草坪、超大滑面滑道，以打造趣味、友善、無障礙的共融空間，公園不再成為孩子單一的遊戲天堂，而是全民運動休閒的好地點。