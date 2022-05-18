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麥當勞真的沒薯條 高雄民眾連跑三家店搶買
「歡迎光臨，目前沒有薯條！」昨天麥當勞傳出薯條即將缺貨，今起不少分店已掛出缺薯條公告，「因全球航運不穩本餐廳薯條相關產品暫停供應，現在緊急補貨中。」不少消費者聽到店員的缺貨招呼語吃驚，「真的沒數條呀！」有民眾轉頭離開，但多數人選擇購買其他配餐。
民眾林小姐今天中午心血來潮想吃麥當勞薯條，一早進麥當勞就聽到店員說，「您好今天沒有薯條」。林小姐以為自己聽錯補問，「你說什麼？」店員答，「薯條缺貨了請看公告。」後面的消費者則拿出甜心卡要兌換小薯，一樣得到缺薯條的回應。
麥當勞高雄一心店張姓經理表示，目前全台薯條缺貨，每家分店都是售完為止，最快本周五、六可供應，但仍是運送狀況而定。
民眾任先生昨天看到麥當勞缺薯條的新聞，馬上衝麥當勞，他說，自己跑了三間分店才買到薯條，「我是薯條愛好者，沒有薯條的麥當勞就不是麥當勞呀！」擔心日後要一陣子才能再吃到麥當勞薯條，任先生今天午餐又吃麥當勞，他拿著手上的紙袋說，自己今天去同一家分店好險還有庫存。
民眾吳小姐說，缺貨的時候就特別想吃薯條，希望這禮拜就能補到貨，到時要多買一點。為因應薯條缺貨，麥當勞也推出多元配餐供民眾選擇，包括雞塊、炸雞、地瓜薯條、冰品等。
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